Преступление и наказание: магаданца приговорили к 2 годам лишения свободы за призывы к экстремизму

Суд в Магадане признал местного жителя виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и приговорил его к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Магаданской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Магаданской области и Службы в Магадане Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, была пресечена деятельность жителя региона, который разместил в интернете призывы к насильственным действиям в отношении лиц русской национальности.
Мужчина был признан виновным в совершении преступления, связанного с публичными призывами к экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также ему на пять лет запрещено администрировать интернет-сайты и создавать аккаунты в сети интернет.
Приговор суда уже вступил в законную силу.
Фото: www. dvidshub. net/Petty Officer 1st Class matthew leistikow (it is in the public domain)
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