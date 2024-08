Преступление и наказание: магаданца приговорили к 2 годам лишения свободы за призывы к экстремизму

Суд в Магадане признал местного жителя виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и приговорил его к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Магаданской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Магаданской области и Службы в Магадане Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, была пресечена деятельность жителя региона, который разместил в интернете призывы к насильственным действиям в отношении лиц русской национальности.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления, связанного с публичными призывами к экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также ему на пять лет запрещено администрировать интернет-сайты и создавать аккаунты в сети интернет.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

Фото: www. dvidshub. net/Petty Officer 1st Class matthew leistikow (it is in the public domain)