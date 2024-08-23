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Граждане стран НАТО ищут способ обосноваться в России
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Захарова заявила о потоках жителей стран НАТО в российские посольства

Граждане стран НАТО ищут способ обосноваться в России

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью "Комсомольской правде" заявила, что значительное количество граждан стран НАТО, включая Западную Европу, обращаются в российские дипломатические учреждения с запросами на вид на жительство или визы.

Причиной такого роста интереса стало неприятие политического курса их родных стран.

Захарова отметила, что число обращений исчисляется тысячами и включает в себя как одиночных заявителей, испытывающих страх за свою безопасность, так и семьи, которые решают остаться в России, несмотря на возможные риски. "Кто-то приходит за консультацией, кто-то семьями и заявляет: "Мы не уедем, делайте с нами, что хотите", — подчеркнула она.

Стоит отметить, что речь идет не о лицах, подпадающих под международные санкции, а о обычных гражданах, которые стремятся защитить своих детей от радикальных социальных изменений, включая медицинские вмешательства, связанные с гендерной идентичностью.

Эти данные следуют за недавним указом президента России Владимира Путина, который упрощает процедуру получения временного проживания для иностранцев, переезжающих в Россию из-за политических убеждений, освобождая их от необходимости подтверждать владение русским языком.

Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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