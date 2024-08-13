Жители Энергодара считают обстрелы ВСУ объектов Запорожской атомной электростанции и гражданской инфраструктуры города актом терроризма.
В беседах с корреспондентом РИА Новости они выражают возмущение действиями Киева. В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на объекте охлаждающих систем Запорожской АЭС вследствие обстрела. Пресс-служба станции уточнила, что пожар возник в районе градирен, однако он был оперативно ликвидирован и не повлиял на работу станции.
Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук показывал инспекторам МАГАТЭ, что возгорание затронуло пластиковые элементы, а слухи о горящих покрышках и топливе были неправдивы.
Местная жительница Людмила выразила мнение, что такие действия Украины представляют собой чистый терроризм, задаваясь вопросом, почему обстрелы не направлены в другую сторону, если Россия действительно сама себя атакует. Она призвала украинских военных осознать последствия обстрелов, подчеркивая, что возможные аварии на атомной станции угрожают не только Энергодару, но и Украине, а также соседним странам.
Владимир Ненашев, исполняющий обязанности директора школы бокса имени Манзули, подчеркнул, что любые повреждения инфраструктуры атомной станции могут иметь катастрофические последствия.
Он отметил, что город, который уже два года находится в составе Российской Федерации, остается мирным, и непонятно, чего еще хотят добиться атакующие. Повреждение станции может обернуться бедствием не только для Энергодара, но и для всей Европы.
Глава Энергодара Эдуард Сеновоз подтвердил негативное отношение жителей к действиям украинских сил и властей. Он отметил, что населению непросто справляться с текущими трудностями, и люди осознают, что обстрелы направлены на создание невыносимых условий жизни. Горожане ясно понимают, кто стоит за этими действиями и с какими намерениями они совершаются.
Фото: commons. wikimedia. org/Leo211 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
США одобрили масштабную сделку по продаже военной техники Израилю
Госдепартамент США дал свое согласие на продажу Израилю разнообразной военной техники и вооружений на сумму более 1,5 миллиарда долларов, как сообщил Пентагон.
Сальдо сообщил о ремонтных работах в Геническе
Временное отключение электроснабжения произошло в административном центре Херсонской области, городе Геническе.
Власти Курской области заявили о восстановлении региона после победы над ВСУ
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в эфире "Соловьев Live" заявил, что регион восстановит все разрушенное в результате атак ВСУ и улучшит инфраструктуру. Он подчеркнул, что все будет подсчитано и восстановлено, причем сделано будет даже лучше, чем раньше.
Из Курской области эвакуировано более двух тысяч человек
Власти Курской области продолжают эвакуацию жителей приграничных районов в связи с напряженной обстановкой.