Жители Энергодара считают обстрелы ВСУ объектов Запорожской атомной электростанции и гражданской инфраструктуры города актом терроризма.

В беседах с корреспондентом РИА Новости они выражают возмущение действиями Киева. В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на объекте охлаждающих систем Запорожской АЭС вследствие обстрела. Пресс-служба станции уточнила, что пожар возник в районе градирен, однако он был оперативно ликвидирован и не повлиял на работу станции.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук показывал инспекторам МАГАТЭ, что возгорание затронуло пластиковые элементы, а слухи о горящих покрышках и топливе были неправдивы.

Местная жительница Людмила выразила мнение, что такие действия Украины представляют собой чистый терроризм, задаваясь вопросом, почему обстрелы не направлены в другую сторону, если Россия действительно сама себя атакует. Она призвала украинских военных осознать последствия обстрелов, подчеркивая, что возможные аварии на атомной станции угрожают не только Энергодару, но и Украине, а также соседним странам.

Владимир Ненашев, исполняющий обязанности директора школы бокса имени Манзули, подчеркнул, что любые повреждения инфраструктуры атомной станции могут иметь катастрофические последствия.

Он отметил, что город, который уже два года находится в составе Российской Федерации, остается мирным, и непонятно, чего еще хотят добиться атакующие. Повреждение станции может обернуться бедствием не только для Энергодара, но и для всей Европы.

Глава Энергодара Эдуард Сеновоз подтвердил негативное отношение жителей к действиям украинских сил и властей. Он отметил, что населению непросто справляться с текущими трудностями, и люди осознают, что обстрелы направлены на создание невыносимых условий жизни. Горожане ясно понимают, кто стоит за этими действиями и с какими намерениями они совершаются.

Фото: commons. wikimedia. org/Leo211 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)