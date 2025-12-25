Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Модернизация ЖКХ: водоочистка
Модернизация ЖКХ: водоочистка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:03

Жители Кургана без воды при 30-градусном морозе: в чем причина затянувшегося отключения и когда ждать воду

Жители Кургана четвертые сутки без водоснабжения в условиях сильных морозов – Осторожно, новости

Жители Кургана уже четвертые сутки остаются без горячей и холодной воды, несмотря на сильный мороз. Ситуация затронула десятки многоквартирных домов в микрорайоне Заозерный. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Проблемы с водоснабжением в Кургане

Местные жители рассказали, что в минувшее воскресенье их предупредили о плановом отключении воды на два дня из-за врезки нового водопровода. Однако, несмотря на обещания, вода в дома не вернулась в срок, и жители уже четвертые сутки вынуждены обходиться без водоснабжения. На фоне сильных морозов, достигших 30 градусов ниже нуля, такие условия создают серьезные неудобства для людей.

"Подвоз воды организован, но все в это время на работе. В "Водоканале" сказали — как сделают, так и дадим воду, может завтра-послезавтра, а может через несколько дней. А ничего, что уже четверо суток без воды?", — рассказал один из жильцов.

Проблема коснулась не только жилых домов, но и социального объекта — детского сада, который также остался без водоснабжения.

Причины и оправдание власти

В курганской администрации объяснили затянувшееся отключение тем, что в процессе ремонта замёрзли некоторые трубы. Власти не смогли назвать точную дату, когда вода вернется в дома и детский сад, что добавляет обеспокоенности местных жителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Госдуме предложили увеличить компенсацию за задержку зарплаты в пять раз — Госдума РФ сегодня в 13:45
Задержка зарплаты становится "выгодной схемой": в Госдуме хотят увеличить компенсации

Госдума обсуждает увеличение компенсаций до 500% за задержку зарплаты, что может изменить правила игры для работников и работодателей. О чем речь?

Читать полностью » Россия с 2026 года увеличит прожиточный минимум для пенсионеров до 16 288 рублей – DEITA.RU сегодня в 13:41
Скрытая цифра для пенсионеров: как рост прожиточного минимума откроет двери к новым социальным гарантиям

С января 2026 года в России повысится прожиточный минимум для пенсионеров. Новый показатель улучшит социальные доплаты и даст возможность пенсионерам увереннее планировать свой бюджет.

Читать полностью » Пенсионеры получат выплаты досрочно в январе 2026 года из-за новогодних каникул – Primamedia сегодня в 13:41
Пенсии досрочно, индексация впереди: как пенсионеры получат деньги в январе 2026 года

В январе 2026 года россияне получат пенсии досрочно из-за новогодних каникул, а выплаты будут увеличены с учетом индексации.

Читать полностью » В 2026 году операторы мобильной связи в России повысят цены на услуги – DEITA.RU сегодня в 7:02
Рост цен на мобильную связь — ответ на экономические вызовы: как операторы справляются с повышением затрат

С 2026 года операторы мобильной связи в России планируют повысить цены на свои услуги. Ожидаемый рост составит 8-10% из-за инфляции, изменения НДС и необходимости инвестиций в инфраструктуру.

Читать полностью » Совет Федерации одобрил закон об оплате корма для собак-проводников через электронный сертификат – Парламентская газета сегодня в 7:02
Поддержка для слепых: граждане с инвалидностью теперь могут оплачивать корм для собак-проводников с помощью электронного сертификата

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет гражданам с инвалидностью по зрению оплачивать корм для собак-проводников через электронный сертификат.

Читать полностью » Мораторий на штрафы для застройщиков истекает в 2025 году – ИА PrimaMedia сегодня в 3:22
Пандемия закончилась — штрафы возвращаются: как застройщикам пережить отмену моратория

Мораторий на штрафы за срыв сроков сдачи жилья для застройщиков завершится в 2025 году. Штрафы вновь будут применяться, чтобы защитить права дольщиков.

Читать полностью » Пенсии за январь 2026 года будут выплачены досрочно без заявлений – Ярослав Нилов сегодня в 3:08
До праздничных салатов: как индексация пенсий перераспределяет деньги раньше времени

Пенсии за январь 2026 года будут выплачены досрочно до новогодних праздников без подачи заявлений, сообщил Ярослав Нилов.

Читать полностью » Татьяна Буцкая подняла вопрос безопасности продажи регенеративных патронов – ТАСС сегодня в 3:08
Регенеративные патроны на свободной продаже: как обычный товар стал угрозой для детей

Татьяна Буцкая обратилась в МВД и Роскомнадзор с просьбой ограничить продажу и распространение опасных регенеративных патронов для противогазов после трагического инцидента в Химках.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошки быстро теряют интерес к игрушкам из-за инстинкта — учёные
Экономика
Экономический рост требует пересмотра политики ЦБ — финансовый аналитик Беляев
Мир
Песков обвинил Зеленского в малоадекватности после его рождественского выступления – ТАСС
Общество
Третий апелляционный суд в Сочи оставил в силе закон Астраханской области о бездомных животных – ТАСС
Красота и здоровье
Препарат для лечения болезни Паркинсона разработан в России, начнутся доклинические исследования – ТАСС
Экономика
Россия увеличила грузооборот по Северному морскому пути до 31 млн тонн в 2025 году
Туризм
Бронирования отелей в Китае россиянами увеличились на 84% в 2026 году — OneTwoTrip
Наука
Все животные растения и грибы произошли от архей Асгарда — Nature
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet