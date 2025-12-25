Жители Кургана без воды при 30-градусном морозе: в чем причина затянувшегося отключения и когда ждать воду

Жители Кургана уже четвертые сутки остаются без горячей и холодной воды, несмотря на сильный мороз. Ситуация затронула десятки многоквартирных домов в микрорайоне Заозерный. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Проблемы с водоснабжением в Кургане

Местные жители рассказали, что в минувшее воскресенье их предупредили о плановом отключении воды на два дня из-за врезки нового водопровода. Однако, несмотря на обещания, вода в дома не вернулась в срок, и жители уже четвертые сутки вынуждены обходиться без водоснабжения. На фоне сильных морозов, достигших 30 градусов ниже нуля, такие условия создают серьезные неудобства для людей.

"Подвоз воды организован, но все в это время на работе. В "Водоканале" сказали — как сделают, так и дадим воду, может завтра-послезавтра, а может через несколько дней. А ничего, что уже четверо суток без воды?", — рассказал один из жильцов.

Проблема коснулась не только жилых домов, но и социального объекта — детского сада, который также остался без водоснабжения.

Причины и оправдание власти

В курганской администрации объяснили затянувшееся отключение тем, что в процессе ремонта замёрзли некоторые трубы. Власти не смогли назвать точную дату, когда вода вернется в дома и детский сад, что добавляет обеспокоенности местных жителей.