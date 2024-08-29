Поджог на 11 лет: жителя Самарской области судят за поджог музея

Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Самарской области Максиму Киму, приговорив его к одиннадцати годам заключения за теракт, связанный с поджогом входной двери музея в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным из управления МВД по Саратовской области, инцидент произошел ночью 21 декабря 2023 года на улице Московской, где была подожжена дверь здания. Полиция задержала 21-летнего молодого человека из соседней области, который перед этим приобрел канистру с бензином на заправке.

Задержанный рассказал, что накануне ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и предупредил о попытке мошенничества с его именем. Затем другой звонок, якобы от сотрудника Центробанка, предложил ему взять кредит в 190 тысяч рублей и перевести средства на указанный счет.

В качестве возврата денег ему порекомендовали совершить поджог в Саратове, что он и выполнил. Источник в правоохранительных органах пояснил, что речь шла о здании, где находится музей истории СВО.

Суд признал Максима Кима виновным по статье 205 УК РФ "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Наказание определено в виде одиннадцати лет лишения свободы, из которых четыре года он проведет в тюрьме, а остаток срока — в исправительной колонии строгого режима.

По информации на сайте суда, дело Кима было передано в военный суд 5 апреля, а приговор оглашен 27 августа. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что после задержания Ким был взят под стражу по решению суда.

Фото: www. flickr.com/ Commander, U. S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (it is in the public domain)