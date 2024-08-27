5 советов, как убрать выпирающий живот навсегда и похудеть

Не стоит бояться определенных продуктов

Многие эксперты говорят, что при похудении обязательно нужно отказаться от молочных продуктов, картошки и хлеба и прочее. На самом деле не таких продуктов, от которых худеют или толстеют. Вес растет только от избытка еды.

На тренировке не отрабатывайте перебор по еде

Если вы съели кусок торта или целую шоколадку, то чтобы отработать эти калории, вам нужно будет тренироваться около 2 часов без отдыха. Также вы можете не учитывать мелкие перекусы в течение дня, орешки, скрытый сахар в продуктах. Все это добавляет на самом деле еще больше лишних калорий.

В таких случаях нужно увеличить общую активность в течение дня, например, используйте лестницу, а не лифт, больше ходите и стойте.

Учёт калорий

Разницу между потребляемыми и потраченными калориями почти невозможно рассчитать, потому что это зависит от многих факторов. Поэтому нужно брать во внимание среднее значение калорий за неделю или две.

Например, если ваша норма калорий 1400, но за 14 дней изменений в весе не произошло, то либо была ощибка в питании, либо активность была недостаточной. Поэтому нужно будет уменьшить калораж на 10 процентов или добавить 40 минут активности. Потом отслеживайте прогресс за следующую неделю. Так вы найдете свою подходящую норму.

Фото: commons.wikimedia.org/Auro University (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)