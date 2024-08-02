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JAMA: рыбий жир полезен для пожилых людей с риском болезни Альцгеймера
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Обнаружена польза рыбьего жира при высоком риске болезни Альцгеймера

JAMA: рыбий жир полезен для пожилых людей с риском болезни Альцгеймера

Новое исследование показало, что рыбий жир может быть полезен для пожилых людей с высоким генетическим риском болезни Альцгеймера.

Учёные исследовали 102 человека старше 75 лет, у которых был низкий уровень омега-3 жирных кислот в крови. Эти пациенты проходили МРТ мозга в начале исследования и через три года. У участников был относительно высокий уровень поражений белого вещества мозга, хотя они были в остальном здоровы.

В течение трёх лет они принимали либо рыбий жир, либо плацебо. В целом между группами не было значимых отличий, что указывает на то, что рыбий жир не защищает белое вещество мозга.

Однако для пациентов с геном APOE4 ситуация была иной: у них повреждения белого вещества были значительно меньше при приёме рыбьего жира. Эти поражения могут ухудшать питание клеток мозга и повышать риск деменции, сообщает JAMA Network Open.

Один из авторов исследования отметил, что хотя нельзя утверждать, что рыбий жир предотвращает деменцию, снижение поражений мозга у людей с риском болезни Альцгеймера требует дальнейших исследований в более крупных и разнообразных группах населения.

Фото: commons.wikimedia.org/Oddman47 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)﻿

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