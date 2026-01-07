Жир на животе — не просто эстетика: как ожирение становится скрытым предвестником мигрени

Жировые отложения в области живота могут быть не только эстетической проблемой, но и значительным фактором риска для развития серьёзных неврологических заболеваний. Недавнее крупное исследование показало, что ожирение, особенно абдоминальное, может быть связано с повышенным риском возникновения мигрени у молодых людей. Об этом сообщает издание Neurology.

Роль ожирения в развитии мигрени

Мигрень — это одно из самых распространённых и болезненных заболеваний, связанных с головной болью. Ранее мигрень связывали с генетической предрасположенностью, гормональными изменениями и стрессом, но последние исследования показывают, что образ жизни также имеет весомое значение. Ожирение традиционно рассматривалось как фактор, ухудшающий течение мигрени, но новое исследование обращает внимание на более ранние этапы заболевания, включая такие показатели, как окружность талии и другие аспекты здоровья, которые ранее оставались без должного внимания.

Южнокорейские учёные провели исследование, основываясь на данных Национальной службы медицинского страхования, которая охватывает почти всё население страны. В исследование было включено более 6,1 миллиона человек в возрасте от 20 до 39 лет, у которых на момент начала наблюдений не было диагностировано мигрени.

Методология исследования

Наблюдения за участниками продолжались в среднем около семи лет. За этот период фиксировались новые случаи мигрени, когда люди обращались за медицинской помощью. В рамках регулярных осмотров учёные измеряли рост, массу тела и окружность талии участников, что позволило не только рассчитать индекс массы тела (ИМТ), но и оценить степень абдоминального ожирения.

Продольный формат исследования, при котором участники наблюдаются в течение продолжительного времени, позволил сделать вывод, что избыточный вес может быть фактором, предшествующим развитию мигрени, а не лишь её следствием, как считалось раньше.

Основные результаты исследования

Результаты показали, что у людей с ожирением риск развития мигрени был значительно выше, чем у участников с нормальной массой тела. При этом окружность талии оказалась более точным предсказателем развития мигрени, чем индекс массы тела. Это подтверждает, что метаболические и воспалительные процессы, связанные с ожирением, могут оказывать влияние на нервную систему и провоцировать неврологические расстройства.

Исследователи подчёркивают, что полученные данные усиливают необходимость контроля массы тела как одного из методов профилактики мигрени среди молодых людей.

Ограничения исследования

Учёные отмечают, что в исследование были включены только те случаи мигрени, когда люди обращались за медицинской помощью. Это может повлиять на полноту картины, так как многие случаи могут не фиксироваться. Кроме того, все участники исследования принадлежали к одной этнической группе, что ограничивает универсальность выводов. Тем не менее, масштаб выборки и длительное время наблюдений придают полученным результатам высокую достоверность.

Индекс массы тела и окружность талии

Индекс массы тела (ИМТ) используется для оценки общей массы тела, но не учитывает, где именно находится жир. Окружность талии является более точным показателем метаболических рисков, таких как воспаление и гормональные нарушения. В контексте мигрени этот показатель оказался более важным, так как именно он лучше отражает риски, связанные с ожирением.