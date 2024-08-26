Кто и почему массово покупает загородные дома: новый тренд на рынке недвижимости

Одна из причин высокого спроса на загородные дома связана с демографическим фактором. Специалист по недвижимости Олег Сушков рассказал об этом в интервью "Известиям".

По словам эксперта, рост покупок загородного жилья наблюдается на фоне льготных ипотечных программ для таких объектов.

Сушков отметил, что наиболее активными покупателями являются пожилые люди, которые не зависят от городской инфраструктуры и стремятся найти более спокойные места для проживания.

Он также добавил, что основная масса покупателей загородной недвижимости принадлежит к самому многочисленному поколению, родившемуся в СССР в период с 1976 по 1986 годы.

Фото: commons.wikimedia.org/Светлана Глазкина(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)