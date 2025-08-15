Антирекорд строительства: почему на Северном Кавказе резко упали объемы индивидуального жилстроительства

Согласно данным Росстата, Северо-Кавказский федеральный округ занял последнее место по темпам строительства индивидуального жилья в первой половине 2025 года. В регионе введено всего 3,2 млн квадратных метров частных домов, что на 43,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Южный федеральный округ также показал отрицательную динамику, но с менее значительным сокращением — на 4,2% до 5,4 млн квадратных метров. Снижение объемов ИЖС зафиксировано и в других регионах: Приволжье (-11,5%) и Дальний Восток (-3,2%). Единственным округом с положительной динамикой стала Сибирь, где строительство частного жилья выросло на 16,5%.

Эксперты связывают резкое падение показателей на Северном Кавказе с несколькими факторами: сокращением доступных земельных участков под застройку, удорожанием строительных материалов и снижением платежеспособности населения. Особенно заметно ситуация проявилась в сельских районах, где традиционно высок спрос на индивидуальное жилье.

Аналитики прогнозируют, что во втором полугодии тенденция может сохраниться, если не будут приняты меры по стимулированию частного строительств: рассмотреть варианты расширения программ льготного кредитования и субсидирования ИЖС в проблемных регионах.