Жилет как трофей: как безобидный тренд превратился в авиационную угрозу

Странная мода, зародившаяся на популярном испанском курорте, неожиданно превратилась в угрозу для авиабезопасности. Туристы всё чаще выносят из самолётов спасательные жилеты, воспринимая их не как элемент экстренной защиты, а как экзотический сувенир или билет в ночную жизнь. Об этом сообщает Tourprom со ссылкой на британские и европейские источники.

Как Ибица стала эпицентром проблемы

Наибольшее распространение этот тренд получил на рейсах в Ибицу — один из главных клубных центров Европы. Бывшая бортпроводница Ryanair в беседе с Express. co.uk призналась, что рейсы по маршруту Лондон — Ибица регулярно заканчивались пропажей спасательных жилетов из-под пассажирских кресел.

"Никогда не забуду свои рейсы по маршруту Лондон — Ибица, после которых из-под сидений коммерческого рейса разом пропадало большинство спасательных жилетов", — рассказала она изданию Express.co.uk.

Причина оказалась неожиданной. Несколько лет назад на Ибице возникла практика, при которой вход в некоторые дорогие ночные клубы был бесплатным для посетителей в спасательных жилетах. Никто из организаторов не предполагал, что это приведёт к массовым кражам прямо из салонов самолётов.

Реакция экипажей и новые проверки

Масштаб проблемы стал очевиден, когда после одного из рейсов экипаж обнаружил отсутствие почти половины жилетов. По словам стюардессы, капитан воздушного судна был вынужден задержать пассажиров после посадки.

"Он заставил всех пассажиров сидеть в автобусе, пока мы обыскивали самолет", — вспоминает бортпроводница.

В итоге все спасательные жилеты удалось вернуть, однако с этого момента для экипажей рейсов на Ибицу и обратно проверка наличия спасательного оборудования стала обязательной процедурой. Это увеличило нагрузку на персонал и повлияло на время подготовки самолётов к следующим вылетам.

Почему кражи опаснее, чем кажется

Бортпроводники подчёркивают, что кража спасательного жилета — не безобидная шалость. На ближнемагистральных рейсах предусмотрен лишь один жилет на пассажира и около 20 запасных. Потеря даже одного элемента может означать, что в случае аварийной посадки на воду кто-то останется без шанса на спасение.

Кроме того, обнаруженная недостача может привести к задержке или отмене рейса. По правилам авиационной безопасности самолёт не имеет права вылетать без полного комплекта спасательных средств.

Не только жилеты: что ещё уносят пассажиры

По словам сотрудников авиакомпаний, спасательные жилеты — лишь часть проблемы. В качестве "сувениров" пассажиры часто забирают кофейные кружки, подушки, одеяла, металлические столовые приборы и даже бесплатные пластиковые вилки и ножи. На рейсах Virgin Atlantic, как отмечают бортпроводники, регулярно исчезают солонки и перечницы.

Одна из стюардесс американской авиакомпании на портале Quora рассказала, что некоторые пассажиры "перед выходом из самолета хватают устройства аварийной остановки под сиденьями", не осознавая серьёзности последствий.

Риск, о котором редко задумываются

Эксперты напоминают: в отличие от дальнемагистральных рейсов, где на борту есть спасательные плоты, на коротких перелётах запас средств минимален. Поэтому любой украденный жилет напрямую снижает уровень безопасности.

Стюардессы признаются, что вынуждены тратить короткие перерывы между рейсами не только на уборку салона и проверку инструкций, но и на пересчёт спасательного оборудования. И пока для одних туристов жилет остаётся модным аксессуаром, для экипажей он — вопрос жизни и смерти.