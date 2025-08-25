Новосибирск превысил плановые показатели по обеспечению жильем детей-сирот

В Новосибирске в 2024 году обеспечат жильем 522 ребенка из категории "сирота" и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 59 человек превышает первоначальный план. Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев, такое стало возможным благодаря эффективному использованию бюджетных средств — из выделенных 2,5 млрд рублей (из которых 2,3 млрд поступили из областного бюджета) удалось достичь значительной экономии на торгах.

Большинство получателей уже переехали в новые квартиры: 200 человек получили жилищные сертификаты, 195 из них уже использовали их для покупки недвижимости, а 322 квартиры приобретены непосредственно муниципалитетом. Жилье соответствует установленным стандартам: площадь не менее 30 кв. м., обязательная внутренняя отделка, включая окна, двери, сантехнику и базовую мебель. Квартиры располагаются в черте города или в прилегающих районах с учетом мнения будущих владельцев.

Отмечается, что очередь на получение жилья для сирот впервые не только перестала расти, но и начала сокращаться. Власти подчеркивают, что такая динамика стала результатом системной работы и приоритетного финансирования программ социальной поддержки уязвимых категорий граждан.