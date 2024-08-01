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Спрос россиян на покупку жилья за границей рухнул
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Россияне больше не хотят покупать жильё за границей! Узнайте причины

Спрос россиян на покупку жилья за границей рухнул

С начала года спрос на покупку жилья за рубежом среди россиян упал на 30-40% по сравнению с 2023 годом, сообщила CEO и учредитель проектов компании Urban Ольга Хасанова.

Эксперты объясняют это снижением иммиграционного потока, нестабильностью рубля, прекращением программ получения иностранного гражданства для россиян и сложностями в проведении сделок из-за санкций, сообщают "Известия".

Цели приобретения недвижимости остаются неизменными: 40% россиян покупают жилье для постоянного проживания, а 60% рассматривают его как инвестицию. Наиболее популярными направлениями остаются Турция, ОАЭ, Бали и Таиланд.

Фото: neometria.ru/neometria(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license)

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