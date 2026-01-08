Жильё за счёт государства: молодым семьям выдадут свидетельства, которые сокращают цену квартиры

Почти сотня молодых семей в Хабаровском крае в ближайшее время сможет приблизиться к решению квартирного вопроса за счет социальных выплат. Об этом сообщает ДВ-РОСС со ссылкой на правительство Хабаровского края. Средства направят на выдачу около 100 свидетельств, которые дадут право на частичную компенсацию стоимости жилья — в зависимости от состава семьи.

Сколько компенсируют и на что можно потратить деньги

Размер поддержки зависит от наличия детей. Молодые семьи с детьми смогут покрыть 35% от расчетной стоимости жилья, а семьи без детей — 30%. Эти выплаты рассматриваются как инструмент, который помогает сократить финансовую нагрузку при покупке или строительстве квартиры или дома.

Полученные средства разрешено направить либо на строительство жилья, либо на приобретение готовой недвижимости у застройщика. Программа ориентирована на первичный рынок и предполагает, что семья сможет использовать выплату как часть стоимости будущего жилья в рамках утвержденной расчетной суммы.

Важно, что получатели не привязаны к конкретным компаниям и могут сами выбрать и застройщика, и объект недвижимости. Однако действует ограничение: жилье должно находиться в пределах муниципального образования, в котором семья участвует в программе. Это условие фиксирует территориальную привязку поддержки и снижает риск использования средств вне заявленного места проживания.

Кто может стать участником программы

Участником программы может быть молодая семья, включая неполную. Возраст каждого из супругов, либо одного родителя в случае неполной семьи, не должен превышать 35 лет. Этот критерий является ключевым и определяет саму категорию участников.

Кроме возрастного ограничения, семья должна быть официально признана нуждающейся в жилом помещении. То есть без подтвержденного статуса, оформленного в установленном порядке, получить выплату невозможно. Такой подход делает программу адресной и позволяет направлять поддержку тем, кто действительно не может решить жилищный вопрос самостоятельно.