Порошок, гель или таблетки: советы, которые помогут не запутаться в море моющих средств

Когда речь заходит о выборе между стиральным порошком и жидкими моющими средствами, существует несколько факторов, которые стоит учитывать, чтобы выбрать лучший вариант для стирки. Врач и эксперт по экологическому менеджменту Елена Смирнова поделилась своими рекомендациями по выбору.

Почему жидкие средства лучше?

Елена Смирнова утверждает, что в большинстве случаев жидкие моющие средства — это лучший выбор. В отличие от порошка, жидкие гели:

Легче выполаскиваются, не оставляя следов даже в тканях из натуральных волокон, таких как шерсть, шелк, хлопок и лен.

Порошок часто не полностью смывается даже после нескольких полосканий, а жидкие средства, как правило, не оставляют таких проблем.

Однако стоит внимательно следить за составом жидких средств. Не все из них одинаково безопасны и эффективны.

Что нужно учитывать при выборе жидкого средства?

Отсутствие хлора

Раньше хлор использовался в большинстве стиральных порошков, но сегодня его количество значительно уменьшилось, а в жидких средствах он встречается редко. Хлор может вызвать раздражение дыхательных путей и слизистых оболочек. Поэтому, при выборе средства для стирки, следует убедиться, что оно не содержит хлор.

Фосфаты

Фосфаты — это химические вещества, которые могут вызвать аллергию, плохо выполаскиваются и загрязняют водоёмы. В некоторых странах, например, в Европе, производство порошков с фосфатами запрещено. В России таких ограничений нет. Фосфаты помогают смягчить воду, но современные моющие средства уже часто обходятся без них, используя более безопасные добавки.

Анионные ПАВ

Анионные ПАВ (поверхностно-активные вещества) — это основа моющего средства. Важно, чтобы их содержание не превышало 5%. Это гарантия, что средство не будет слишком агрессивным и не приведет к раздражению кожи.

Ферменты

В хорошем жидком средстве для стирки должны быть ферменты, которые эффективно выводят белковые загрязнения, такие как кровь или зелень. Однако ферменты работают только при температуре не выше 40 градусов, что следует учитывать при выборе режима стирки.

Кондиционеры для белья — деньги на ветер?

По мнению эксперта, использование кондиционеров для белья — это лишняя трата денег. Хотя они могут быть полезны для очень жёстких тканей, например, военной формы, для обычной стирки они не имеют смысла. Основные проблемы с кондиционерами:

Плохо выполаскиваются из ткани, а значит, остаются на одежде до следующей стирки, что может привести к аллергическим реакциям.

Они не выполняют никаких полезных функций для большинства тканей и являются потенциальными аллергенами.

Как избежать аллергии?

Если один из членов семьи страдает аллергией, жидкое средство для стирки можно заменить таблетками для стирки. Они не содержат ароматизаторов и отдушек, которые могут быть раздражителями. Выбирайте средства без запаха и старайтесь не использовать средства с дополнительными отдушками, так как они могут оставить следы на одежде и вызвать аллергию.

Важные советы по использованию моющих средств:

Дозировка: Многие современные моющие средства сильно концентрированы, и для полной загрузки стиральной машины достаточно одного колпачка. Не увеличивайте дозу, иначе средство не вымоется полностью и может повредить ткани.

Выбор средств для детской стирки: Для стирки детских вещей лучше покупать средства, рекомендованные дерматологами. Это означает, что они прошли необходимые тесты и не вызовут раздражений на коже вашего малыша.

Заключение

При выборе между стиральным порошком и жидким средством для стирки важно учитывать состав. Жидкие средства, как правило, более эффективны и безопасны, но нужно внимательно следить за отсутствием в них опасных химических веществ, таких как хлор и фосфаты. Кроме того, важно правильно дозировать средство и избегать использования кондиционеров для белья, чтобы не создавать дополнительных аллергенов.