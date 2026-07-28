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Жевательная резинка
Жевательная резинка
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:19

Не часами и не натощак: вот когда жевательная резинка действительно полезна организму

Жевательная резинка помогает очищать полость рта после еды, однако не может заменить чистку зубов, отметила нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова. О пользе и возможном вреде жвачки специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Ранее сообщалось, что жевательная резинка натощак может создавать лишнюю нагрузку на пищеварительную систему. Само по себе однократное жевание не вызовет серьезных последствий, но если делать это постоянно, особенно утром до еды, это может привести к неприятным последствиям для здоровья.

Жевательную резинку лучше использовать после приема пищи, когда она может дополнительно очистить полость рта от ее остатков, отметила терапевт.

"Она содержит вещества, которые помогают бороться с кариесом. То есть она устраняет условия, когда в остатках еды начинают размножаться микробы. Это, конечно, очищение полости рта, но которое не заменяет ни полоскание рта после еды, ни чистку зубов", — рассказала Чернышова.

Специалист посоветовала жевать резинку недолго, пока она сохраняет вкус. При этом использовать жвачку натощак не следует, поскольку жевание рефлекторно запускает пищеварительный процесс и стимулирует выделение желудочного сока.

"Обманка организма. Организм получил сигнал, начал вырабатывать пищеварительные соки, готов к перевариванию пищи, сок желудочный выделился. А пищи нет. Сок желудочный очень агрессивен, если он длительное время находится без пищи, если есть дефекты слизистой оболочки, может развиться гастрит и даже язва", — предупредила врач.

Кроме того, жевательная резинка может помочь людям, которые отказываются от курения, подчеркнула доктор. Эксперт объяснила, что жвачка способна заменить привычный ритуал, связанный с сигаретой. Монотонное жевание также может стать своеобразным психологическим якорем, помогая снизить напряжение, сосредоточиться и настроиться на выполнение сложной задачи.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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