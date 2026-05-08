Оскорбления ребенка дома больше не остаются за закрытой дверью: вот как дети могут все доказать

Ребенок с телефоном может сам зафиксировать грубое обращение родителей и собрать доказательства, пояснил адвокат, председатель Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Московской области Андрей Губанов. О том, где проходит грань между воспитанием и психологическим насилием, он рассказал в эфире Pravda. Ru.

Губанов отметил, что оценивать такие ситуации должны компетентные органы, поскольку именно они определяют, идет ли речь о жестоком обращении, насилии или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

"У нас предусмотрена и уголовная ответственность за неисполнение обязанностей или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. В наше современное время, во время искусственного интеллекта, ребенок может записать, снять видео, скриншоты сообщений сделать", — сказал Губанов.

По его словам, современные гаджеты меняют механику семейных конфликтов: унижение, мат, жесткое обращение или переписка уже могут быть зафиксированы не только взрослыми свидетелями, но и самим несовершеннолетним. Такая запись, видео или скриншот при наличии реальных фактов злоупотребления могут стать частью доказательной базы.

"Необходимы свидетельские показания, другие доказательства жестокого обращения. Если действительно такие факты злоупотребления со стороны его родителей или законного представителя присущи, то ребенок может собирать доказательную базу", — пояснил адвокат.

При этом Губанов подчеркнул, что подобные случаи пока не являются массовыми, но сама возможность использовать такие материалы существует.

