Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Проблема агрессии в семье
Проблема агрессии в семье
© freepik by peoplecreations is licensed under public domain
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:45

Оскорбления ребенка дома больше не остаются за закрытой дверью: вот как дети могут все доказать

Ребенок с телефоном может сам зафиксировать грубое обращение родителей и собрать доказательства, пояснил адвокат, председатель Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Московской области Андрей Губанов. О том, где проходит грань между воспитанием и психологическим насилием, он рассказал в эфире Pravda. Ru.

Губанов отметил, что оценивать такие ситуации должны компетентные органы, поскольку именно они определяют, идет ли речь о жестоком обращении, насилии или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

"У нас предусмотрена и уголовная ответственность за неисполнение обязанностей или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. В наше современное время, во время искусственного интеллекта, ребенок может записать, снять видео, скриншоты сообщений сделать", — сказал Губанов.

По его словам, современные гаджеты меняют механику семейных конфликтов: унижение, мат, жесткое обращение или переписка уже могут быть зафиксированы не только взрослыми свидетелями, но и самим несовершеннолетним. Такая запись, видео или скриншот при наличии реальных фактов злоупотребления могут стать частью доказательной базы.

"Необходимы свидетельские показания, другие доказательства жестокого обращения. Если действительно такие факты злоупотребления со стороны его родителей или законного представителя присущи, то ребенок может собирать доказательную базу", — пояснил адвокат.

При этом Губанов подчеркнул, что подобные случаи пока не являются массовыми, но сама возможность использовать такие материалы существует.

Полная запись разговора с Андреем Губановым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Важен не только опыт: вот на какой критерий стали обращать внимание работодатели 17.04.2026 в 13:20

HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал NewsInfo, мешает ли возраст найти работу.

Читать полностью » Личные границы стираются незаметно: как вовремя понять, что это уже панибратство 15.04.2026 в 18:00

Психолог Надежда Резенова объяснила NewsInfo, как отличить вежливость от панибратства.

Читать полностью » Одинокая жизнь запускает опасный процесс: организм реагирует совсем не случайно 15.04.2026 в 12:33

Психотерапевт Лариса Никитина рассказала NewsInfo, как одиночество может быть связано с развитием болезней.

Читать полностью » Штурм русского языка: как сменить панику на четкий план действий перед ЕГЭ за два месяца 15.04.2026 в 9:24

Выпускникам, которые чувствуют нехватку времени перед решающим испытанием, важно пересмотреть свои привычки и сместить фокус с количества на качество анализа.

Читать полностью » Хотели сделать — и забыли: мозг может блокировать действия по неожиданной причине 14.04.2026 в 17:52

Психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина объяснила NewsInfo, почему люди забывают, зачем вышли из комнаты.

Читать полностью » Погоня за эмоциями истощает человека: решение оказалось неочевидным 13.04.2026 в 17:20

Психолог Александр Пузырев рассказал NewsInfo, как работает адреналиновая зависимость и можно ли ее контролировать.

Читать полностью » Образование меняет правила: школьников могут обязать делать то, о чем давно забыли 13.04.2026 в 13:48

Аналитик Борис Деревягин оценил NewsInfo идею вернуть общественно-полезный труд в школы.

Читать полностью » Укус собаки или лисы может обернуться трагедией: чем опасно промедление с прививкой 10.04.2026 в 14:05

Травматолог Константин Терновой в комментарии NewsInfo рассказал об опасности отказа от прививки от бешенства после укуса животного.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Не тот щит: справка от психиатра не гарантирует безопасность сделки
Мир
Лето в России не подчиняется Эль-Ниньо напрямую: все решит другой атмосферный механизм
Красота и здоровье
Нервное истощение подкрадывается тихо: эти симптомы нельзя терпеть неделями
Наука
Деньги как микробный перекрёсток: кого вы можете подхватить с купюрой в руках
Туризм
Отзывы на сайте отеля лучше не читать первыми: настоящие жалобы туристов нужно искать в другом месте
Наука
Рыбы чувствуют землетрясения раньше всех: этому есть простое объяснение
Недвижимость
Ипотечный маятник качнулся: рыночная ипотека почти удвоила прошлогоднюю долю
Авто и мото
Не прошёл проверку — не сел за руль: в России меняют правила для водителей с 1 мая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet