Девушка сидит за столом
Девушка сидит за столом
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:18

Жёсткий детокс оказался ловушкой: после праздников организм требует другого подхода

Филатова рекомендовала снизить фастфуд и сладости дважды в неделю — Ольга Филатова биолог

После новогодних застолий многие пытаются "откатить" последствия праздников быстрыми методами — от голодания до жестких ограничений, но специалисты призывают к более спокойному сценарию. Об этом сообщает АиФ, приводя рекомендации профессора Алтайского государственного университета, доктора биологических наук Ольги Филатовой. Восстановление после переедания и алкоголя лучше начинать с корректировки рациона, режима и мягкой физической активности.

Зелёный рацион как мягкая перезагрузка

В материале отмечается теория о том, что питание с избытком жиров, белка и алкоголя способствует "закислению" внутренней среды организма и снижению показателя pH. В качестве более щадящей коррекции Филатова советует сделать акцент на так называемой "зелёной" диете. Речь идет о доступных продуктах, которые легко встроить в обычное меню без экзотики и лишних затрат.

"Нужно есть больше зелени: петрушка, укроп, сельдерей, огурцы, капуста — очень полезны, — говорит она. — Также можно употреблять зелёные фрукты, например, яблоки. Готовьте свежие салаты и смузи, добавив немного воды, лимона и сахара. Полезные вещества, а также клетчатка, содержащиеся в зелёных овощах и фруктах, помогут вывести из организма продукты метаболизма".

Филатова обращает внимание, что подход не предполагает сложных схем и строгих запретов. Как вариант, можно устроить пару разгрузочных дней, увеличив долю зелёных овощей и фруктов в привычном рационе. При этом логика остается прежней: не "обнуление" организма, а постепенное возвращение к более легкой еде.

Почему голодание может навредить

Отдельно профессор предостерегает от увлечения модными практиками полного голодания. Она объясняет это тем, что идея отказа от пищи пришла из культур, где рацион исторически строился на растительной основе, и организм в таких условиях изначально находится в "защелоченном" состоянии. В российских реалиях, где традиционно больше животных белков и жиров, полное голодание может лишить организм необходимых ресурсов.

"Действительно, врачи иногда назначают лечебное голодание, например, при панкреатите — но оно проводится исключительно в стационаре, где организм всё равно подпитывают с помощью капельниц. Повторять такое дома точно не стоит — лучше дважды в неделю снижать количество употребляемого белка, фастфуда, сладостей и налегать на зеленые овощи", — советует Ольга Филатова.

Из рекомендаций следует, что более реалистичная тактика — не уходить в крайности, а периодически облегчать рацион. В этой логике снижение доли фастфуда и сладостей рассматривается как безопасная альтернатива резким экспериментам. Акцент снова смещается в сторону зеленых овощей и умеренности, а не жесткого "обрыва" питания.

Режим, сон и прогулки как часть восстановления

В материале подчеркивается, что возвращение в форму после длинных праздников не ограничивается одной диетой. Существенную роль играет нормализация режима дня, прежде всего сна: привычка ложиться и просыпаться в одно и то же время помогает восстановить нарушенные циркадные ритмы. Это, как отмечается, благотворно отражается на обменных процессах и общем самочувствии.

Дополнительной опорой становятся умеренные, но регулярные нагрузки. Особенно выделяются прогулки на свежем воздухе: они мягко стимулируют метаболизм, насыщают организм кислородом и помогают вернуть мышечный тонус без лишнего стресса. Такой подход выглядит как попытка "собрать" организм обратно в рабочий режим через последовательные, выполнимые шаги, а не через радикальные ограничения.

