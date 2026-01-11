Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лишний вес
Лишний вес
© ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:00

Жёсткие диеты не приводят к долгосрочному успеху: как сохранить здоровье без резких изменений в весе

Кашапова: лишний вес может быть опасен, даже если анализы в норме

Диетолог Юлия Кашапова в беседе с Life.ru развенчала несколько мифов о лишнем весе и ожирении, пояснив, почему многие привычные представления не соответствуют действительности. Врач, являющаяся автором системы сброса веса "Код стройности", напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает ожирение как хроническое заболевание, которое требует комплексного подхода и долгосрочной помощи, а не быстрых диетических решений перед отпуском. На фоне этого она выделила пять мифов, которые мешают людям правильно подходить к проблеме лишнего веса.

Мифы о лишнем весе и их разрушение

Первое заблуждение, с которым сталкиваются люди, — это мнение, что уже по цифре на весах можно точно судить о состоянии здоровья. Кашапова поясняет, что вес сам по себе не является достаточно информативным показателем. Индекс массы тела (ИМТ) может быть полезен для быстрого скрининга, однако он не различает мышечную массу, отёки и распределение жира.

В результате могут возникнуть как ложные тревоги, так и ложные уверенности. Гораздо полезнее смотреть на динамику окружности талии и её изменения, так как абдоминальный жир (жир, расположенный вокруг органов) более тесно связан с рисками сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических расстройств.

"Главный миф про лишний вес звучит так: достаточно увидеть цифру на весах и диагноз понятен. На практике вес сам по себе ничего не объясняет. ИМТ удобен как быстрый скрининг, но он не различает мышечную массу, отёки, распределение жира и может промахиваться и в сторону ложной тревоги, и в сторону всё нормально", — объяснила Юлия Кашапова.

Второй миф заключается в том, что если анализы пока нормальные, значит, лишний вес не представляет опасности. Кашапова напоминает, что метаболически здоровое ожирение может со временем перейти в метаболически неблагоприятное состояние. Поэтому фраза "пока всё хорошо" не даёт гарантии безопасности, а лишь открывает окно возможностей для предотвращения проблем в будущем.

Третий миф — это убеждение, что для того, чтобы вернуться к нормальному состоянию здоровья, нужно пройти через жёсткую диету. Однако, как объясняет диетолог, повторяющиеся циклы резкого похудения и набора веса могут приводить к неблагоприятным изменениям в составе тела и нарушению обмена веществ. Важно понимать, что устойчивость к изменениям гораздо важнее, чем временные усилия, направленные на резкое снижение веса.

Физическая активность и мотивация: две важные составляющие

Существует и контрмиф, который мешает людям верно оценивать физическую активность — это мнение, что занятия спортом бессмысленны, если нет потери веса. Врач подчеркивает, что кардиореспираторная выносливость является самостоятельным фактором прогноза здоровья. Хорошая физическая форма значительно снижает риски заболеваний, даже если индекс массы тела остаётся высоким. Это не означает, что можно не изменять другие аспекты жизни, но физическая активность и здоровый сон могут оказать значительное влияние на здоровье, даже без значительного снижения веса.

Наконец, Кашапова опровергла миф о том, что стыд может быть хорошей мотивацией для похудения. На самом деле, внутреннее восприятие стигматизации и стыда связано с худшими психологическими последствиями и проблемами с пищевым поведением. Все больше клинических рекомендаций подчёркивают вред весовой стигматизации.

Что важно помнить на практике

Диетолог рекомендует начинать работу с лишним весом не с достижения "идеального веса", а с отслеживания показателей здоровья, таких как окружность талии, уровень давления, глюкозы и липидов, а также способность переносить физическую нагрузку. Даже умеренное снижение веса на 5-10% может привести к улучшению метаболических показателей и снижению давления.

Если вес стабилен, несмотря на попытки изменить его, это не повод паниковать. Вместо этого стоит обратить внимание на другие аспекты здоровья, такие как сон, уровень стресса, физическая активность и возможные эндокринные проблемы. В таких случаях помощь врача и диетолога может быть полезной для выявления причин и корректировки подхода.

