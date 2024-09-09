Количество жертв атак израильских ВВС на Мисьяф возросло до 15 человек

Количество жертв в результате воздушных ударов израильских ВВС по городу Мисьяф в центральной Сирии увеличилось до 15, а количество раненых достигло 34 человек.
Об этом в понедельник сообщил главный врач государственной больницы Мисьяфа Фейсал Хайдар.
По информации Хайдара, во время ночной атаки Израиля в провинции Хама погибли 15 людей, среди которых есть и тяжелые раненые.
Ранее Министерство обороны Сирии сообщило, что системы противовоздушной обороны страны смогли отразить нападение израильских ВВС, которые атаковали с северо-запада Ливана. Удары были направлены на несколько объектов сирийской армии в центральной части государства.
Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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