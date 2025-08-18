Красота начинается с мышц: как простые упражнения для лица меняют всё

Фитнес-тренер Иванна Идуш в интервью "МК в Калининграде" рассказала, какие практики помогут женщинам сохранить здоровье и красоту.

Гимнастика для лица

Эксперт подчеркнула, что мышцы — это фундамент не только тела, но и лица.

"Гимнастика способствует улучшению кровоснабжения тканей, ускорению лимфотока и активации мышц. Мышцы — это основа здоровья, они отвечают за красоту, форму и упругость, и лицо не является исключением", — отметила Идуш.

Такие упражнения помогают поддерживать упругость кожи и предотвращают ранние возрастные изменения.

Осанка — ключ к красоте и здоровью

По словам тренера, не менее важно следить за положением тела.

"Чтобы предотвратить наклон головы вперед и опускание лица. Аналогично, при сутулости грудь будет опускаться. Чтобы увидеть результат, нужна грамотно составленная программа от тренера и регулярные тренировки", — пояснила специалист.

Правильная осанка не только сохраняет молодость силуэта, но и предотвращает проблемы со спиной и шеей.