Алла Малькова Опубликована сегодня в 0:05

Женщин назначают возглавлять цеха на оборонном предприятии

На заводе в Нижнем Тагиле создали женский кадровый резерв руководителей

На одном из крупнейших машиностроительных предприятий Урала, расположенном в Нижнем Тагиле, реализован уникальный кадровый проект — сформирован первый в истории завода женский резерв руководителей. Двадцать сотрудниц прошли пятимесячное обучение по специальной программе "Эффективная деятельность производственного подразделения" и теперь готовятся занять руководящие посты в различных цехах предприятия.

Участницами программы стали опытные специалистки — мастера, начальники бюро и ведущие инженеры, которые десятилетиями работали на производстве. Сейчас они проходят стажировки на руководящих должностях в литейном цехе, ремонтно-строительном подразделении и других ключевых отделах завода.

Яркий пример — Марина Николова, восемь лет проработавшая инженером в лаборатории анализа силикатов. Во время стажировки на позиции заместителя начальника литейного цеха она не только изучила все производственные процессы, но и предложила конкретные решения по оптимизации работы, получившие высокую оценку руководства.

Другая участница программы, Ольга Никулина, уже официально назначена заместителем начальника инструментального цеха и успешно адаптируется к новой роли.

Как пояснил исполнительный директор предприятия Владимир Рощупкин, решение создать женский кадровый резерв было продиктовано необходимостью найти новые подходы к управлению в сложных экономических условиях.

"Женский взгляд на производственные процессы и финансы может дать неожиданно эффективные результаты", — отметил он.

Первые успехи проекта уже вдохновили руководство завода на подготовку второго набора кандидаток. Этот эксперимент может стать примером для других промышленных предприятий страны, демонстрируя, что традиционно "мужские" отрасли готовы к гендерным изменениям в управленческом составе. отмечают эксперты.

