Эксцентричные сумки выходят их моды: новые фавориты сезона удивляют

Мода на женские сумки смещается в сторону функциональности и спокойной эстетики, а эксцентричные модели отходят на второй план, отметила стилист Анна Скороходова. О ключевых трендах сезона и причинах изменений специалист рассказала NewsInfo.

Скороходова подчеркнула, что сегодня сумка перестала быть просто дополнением к образу и приобрела более глубокий смысл. По ее словам, в приоритете баланс между формой, материалами и удобством, а также ощущение универсальности и вневременной моды.

"Главный принцип выбора женской сумки сегодня — это здоровая осознанность. Сумка не просто аксессуар под образ, это своеобразное продолжение личности, ритма жизни, ценности женщины. Я могу обозначить функциональную эстетику, когда форма, материалы и смысл находятся в балансе", — пояснила стилист.

Она добавила, что именно из-за этого тренда эксцентричные и нарочито необычные модели постепенно теряют популярность.

"Весной будут актуальные сумки, которые выглядят дорого, спокойно и вне времени. Тренд на эксцентричные модели отходит на второй план. На смену приходят качество, тактильность здоровая и продуманный эргономичный дизайн", — говорит Скороходова.

По словам специалиста, в этом сезоне сумки могут быть самых разных размеров.

"По размерам огромное количество вариаций, от микросумочек до расслабленного оверсайза. Выбираем изделие, исходя из эргономики, насколько она удобна. Мини-сумки, которые еще лет десять назад были актуальны, сегодня воспринимаются как некий декоративный элемент и аксессуар, нежели чем полноценные изделия. Средний размер сумки это главный акцент сезона, это востребованный формат сумки на каждый день", — рассказала стилист.

Эксперт посоветовала присмотреться в этом сезоне к следующим моделям сумок.