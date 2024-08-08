В Нижнем Новгороде заключили под домашний арест женщину, натравившую собаку на мужчину

По данным нижегородского СК, жительницу региона, натравившую свою овчару на соседа, поместили на время следственный мероприятий под домашний арест.
4 августа женщина, проживающая в поселке под Выксой, отдала приказ своей собаке напасть на соседа, что привело к ранам на теле мужчины и повреждению трахеи.
Мужчина был доставлен в реанимацию, а женщина задержана. Ей грозит до 15 лет лишения свободы по статье "Покушение на убийство".
Следователи устанавливают детали происшествия.
Фото: commons.wikimedia.org
Министр обороны Израиля разработал стратегию на случай удара Израиля
Министр обороны Израиля Йоав Галант провел экстренное совещание с начальником Генерального штаба вооруженных сил страны Герци Халеви и другими высокопоставленными представителями оборонного ведомства. Главной темой обсуждения стала подготовка к потенциальному нападению со стороны Ирана, сообщает The Times of Israel.
Госдеп США призвал Африку не разрывать связи с Украиной
Администрация Байдена рекомендовала Африке воздержаться от разрыва дипотношений с Украиной, несмотря на обвинения в поддержке Киевом группировок террористов. На брифинге для прессы Мэттью Миллер подчеркнул важность сохранения дипломатических каналов между странами.
Истаявшая Екатерина Варнава рассказала о лечении в санатории
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава перечислила плюсы отдыха в санатории в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края.
Путин упростил получение ВНЖ для участников программы переселения
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий процесс получения вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, участвующих в государственной программе по добровольному переселению.