В Нижнем Новгороде заключили под домашний арест женщину, натравившую собаку на мужчину

По данным нижегородского СК, жительницу региона, натравившую свою овчару на соседа, поместили на время следственный мероприятий под домашний арест.

4 августа женщина, проживающая в поселке под Выксой, отдала приказ своей собаке напасть на соседа, что привело к ранам на теле мужчины и повреждению трахеи.

Мужчина был доставлен в реанимацию, а женщина задержана. Ей грозит до 15 лет лишения свободы по статье "Покушение на убийство".

Следователи устанавливают детали происшествия.

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