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Женщину, натравившую собаку на соседа, отправили под домашний арест
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В Нижнем Новгороде заключили под домашний арест женщину, натравившую собаку на мужчину

Женщину, натравившую собаку на соседа, отправили под домашний арест

По данным нижегородского СК, жительницу региона, натравившую свою овчару на соседа, поместили на время следственный мероприятий под домашний арест.

4 августа женщина, проживающая в поселке под Выксой, отдала приказ своей собаке напасть на соседа, что привело к ранам на теле мужчины и повреждению трахеи.

Мужчина был доставлен в реанимацию, а женщина задержана. Ей грозит до 15 лет лишения свободы по статье "Покушение на убийство".

Следователи устанавливают детали происшествия.

Фото: commons.wikimedia.org

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