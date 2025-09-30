Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ДНК
ДНК
© commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:01

Женщина, обманувшая время: анализ её клеток поставил учёных в тупик

Старейшая жительница планеты Мария Браньяс умерла в 117 лет — исследование Института Каррераса

В 2024 году на 117-м году жизни скончалась Мария Браньяс, старейшая жительница планеты. Незадолго до смерти она передала учёным образцы крови, слюны, мочи и стула. Их глубокий анализ стал редким шансом заглянуть в тайны экстремального долголетия.

Исследование, проведённое Институтом исследования лейкемии Жозепа Каррераса (Барселона), показало: её организм во многом "обманывал" возраст. Клетки Браньяс функционировали так, будто принадлежали значительно более молодому человеку.

Сравнение: типичные возрастные изменения и особенности Браньяс

Показатель Обычно у пожилых У Марии Браньяс
Геном Мутации, "старение" Исключительно "молодой"
Сердечно-сосудистая система Высокие риски Отличные показатели
Уровень воспалений Повышен Очень низкий
Холестерин и триглицериды Часто высокие Низкие "плохие", высокие "хорошие"
Теломеры Короткие = высокий риск смерти Очень короткие, но без негативного эффекта

Советы шаг за шагом: уроки долголетия

  1. Поддерживайте умственную активность: чтение, новые навыки, социальные контакты.

  2. Ведите физически подвижный образ жизни.

  3. Придерживайтесь средиземноморской диеты: овощи, рыба, оливковое масло.

  4. Минимизируйте хроническое воспаление — питание и образ жизни влияют напрямую.

  5. Регулярно контролируйте уровень холестерина и здоровье сердца.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что возраст всегда равен болезням.
    Последствие: снижение качества жизни и неверные медицинские прогнозы.
    Альтернатива: учитывать индивидуальные генетические и средовые факторы.

  • Ошибка: полагаться только на лекарства для продления жизни.
    Последствие: упущение роли образа жизни.
    Альтернатива: совмещать медицину с правильным питанием и активностью.

  • Ошибка: игнорировать значение микробиома.
    Последствие: нарушение иммунитета и пищеварения.
    Альтернатива: поддерживать баланс кишечной флоры (ферментированные продукты, клетчатка).

А что если…

А что если короткие теломеры, которые обычно считают показателем старения, на самом деле защищают от онкологии? Учёные предполагают, что ограничение срока жизни клеток могло уберечь Браньяс от рака и позволить её организму функционировать дольше.

Плюсы и минусы генетических особенностей

Плюсы Минусы
Защита от воспалений и сердечно-сосудистых проблем Сложно воспроизвести у других людей
Молодой геном при глубокой старости Теломеры сильно укорочены
Уникальный микробиом Нельзя точно сказать, что это универсальный механизм

FAQ

Почему исследование уникально?
Потому что образцы были собраны у человека с экстремальным долголетием.

Можно ли повторить её успех?
Нет гарантии, но сочетание генетики, среды и образа жизни играет ключевую роль.

Теломеры всегда показатель старения?
Обычно да, но случай Браньяс показывает: это не универсальный маркер.

Какой образ жизни она вела?
Социальная, умственная и физическая активность плюс средиземноморская диета.

Мифы и правда

  • Миф: долголетие зависит только от генетики.
    Правда: образ жизни и среда также критически важны.

  • Миф: короткие теломеры всегда предвестники смерти.
    Правда: у Браньяс они не стали ограничением, а, возможно, защитой.

  • Миф: старость обязательно связана с болезнями.
    Правда: здоровье можно сохранить и в очень преклонном возрасте.

Исторический контекст

  1. В XIX-XX веках средняя продолжительность жизни была в два раза ниже, чем сегодня.

  2. Наука о старении активно развивается с середины XX века.

  3. XXI век стал временем изучения генома долгожителей и микробиома как ключа к долголетию.

Три интересных факта

  1. Мария Браньяс пережила три века: родилась в 1907 году и жила до 2024-го.

  2. В её кишечнике были обнаружены бактерии, характерные для молодых людей.

  3. Её уровень "плохого" холестерина оставался низким даже после 110 лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Океаны Земли были зелёными миллиарды лет назад из-за высокого содержания железа — исследователи сегодня в 9:17

Синий океан — лишь временный гость: учёные предсказывают фиолетовое будущее планеты

Цвет океанов не всегда был синим — миллиарды лет назад они казались зелёными, а в будущем могут превратиться в фиолетовые.

Читать полностью » Стволовые клетки восстанавливают нейроны после инсульта — исследование Цюрихского университета и USC сегодня в 6:01

Когда чужие клетки становятся своими: эксперимент по восстановлению нейронов после инсульта

Учёные показали: стволовые клетки могут превращаться в нейроны и восстанавливать мозг после инсульта. Но до применения на людях ещё долгий путь.

Читать полностью » Корабль-призрак, затонувший в 1886 году, найден у берегов Висконсина археологами — Брендон Бейллод сегодня в 5:58

Полвека поисков впустую: ошибка капитана едва не похоронила тайну "корабля-призрака" навсегда

Загадочный корабль-призрак FJ King исчез в 1886 году. Его искали десятилетиями, а нашли только теперь. История находки удивляет и вдохновляет.

Читать полностью » Исследование Калифорнийского университета показало связь сна и метаболического здоровья человека сегодня в 5:01

Сон как бесплатный фитнес-тренер: мозг сам качает гормон роста ночью

Учёные раскрыли скрытую систему мозга, которая управляет восстановлением во сне. Как гормон роста связан с нашим здоровьем и что грозит при недосыпе?

Читать полностью » Научный сотрудник NASA заявил о смертельной опасности тропической жары при высокой влажности сегодня в 4:45

Жара, от которой не спасёт даже пот: где проходит граница выживания

Учёные выяснили, где проходит смертельная граница для организма в условиях жары и влажности. Почему этот порог может быть ниже, чем принято считать?

Читать полностью » NASA: во Флориде запустили обсерваторию для изучения экзосферы Земли сегодня в 3:34

Граница атмосферы тянется до Луны: новая миссия раскрывает тайну геокороны

Новая обсерватория NASA отправилась в точку Лагранжа, чтобы впервые увидеть экзосферу Земли целиком и раскрыть её главные тайны.

Читать полностью » Кембриджские иерусалимские учёные проверили способность ChatGPT решать геометрические задачи сегодня в 2:16

Задача Платона вернулась — теперь её решает искусственный интеллект

Древняя задача об "удвоении квадрата" неожиданно стала испытанием для искусственного интеллекта. Что показал эксперимент — и почему это важно для образования

Читать полностью » Старший преподаватель Еврейского университета заявил о редкой находке в алмазах сегодня в 1:27

Камни с глубины 470 км: в них спрятан секрет рождения драгоценностей

Необычные алмазы из Южной Африки хранят противоречивые включения, которые перевернули представления учёных о химии земной мантии.

Читать полностью »

Новости
Дом

Основные виды замков для дверей: от цилиндровых до умных систем
Еда

Запечённые бананы в духовке получаются нежными с карамельным вкусом
Еда

Говядина тушёная с подливкой на сковороде остается сочной
Садоводство

Ошибки октября: подкормка и пересадка декабриста срывают бутонизацию
Красота и здоровье

Якиманская: кашель с болью в груди или одышкой требует срочной диагностики
ДФО

Автоваз подтвердил готовность выпускать 100 тысяч автомобилей ежегодно для такси
Наука

Тектиты возрастом 11 миллионов лет обнаружили в Южной Австралии — профессор Фред Журдан
Культура и шоу-бизнес

Российские исполнители вошли в международные чарты с 2022 по 2025 год — данные ИМИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet