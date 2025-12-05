Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

© Self-photographed by Вадим Анохин is licensed under GNU Free Documentation License
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:06

Железнодорожная магистраль 2.0: как российский опыт ВСМ преобразует Узбекистан с помощью новых технологий и цифровизации

Россия и Узбекистан обсудили проекты высокоскоростных магистралей — Нацпроектстрой

ГК "Нацпроектстрой" заявила о возможности применения разработанных технологий и методов строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) на территории Узбекистана. Соответствующее заявление было сделано в ходе работы российско-узбекской межправительственной комиссии.

Делегация холдинга, возглавляемая генеральным директором Алексеем Крапивиным, приняла участие в встрече, в которой также участвовали первый вице-премьер России Денис Мантуров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как отметил Крапивин, опыт, полученный при строительстве первой российской ВСМ на маршруте Москва — Санкт-Петербург, может быть использован для реализации аналогичных проектов в Узбекистане.

"Разработанные холдингом уникальные технологии и методы могут быть применены при реализации проектов ВСМ на территории Узбекистана", — подчеркнул он в ходе встречи.

Локализация и расширение производства

Заместитель генерального директора ГК "Нацпроектстрой" Дмитрий Болотский рассказал о текущем уровне локализации производства систем управления движением поездов в Узбекистане.

Он отметил, что степень локализации уже превысила 60%, и в дальнейшем планируется расширение продуктовой линейки. В частности, в августе 2025 года в технопарке "Чирчик" будет запущено производство печатных плат.

Цифровизация железнодорожных систем Узбекистана

Кроме того, ГК "Нацпроектстрой" активно участвует в цифровизации железнодорожной инфраструктуры Узбекистана.

В частности, более 560 км железнодорожных линий и объекты Ташкентского метрополитена уже оснащены цифровой железнодорожной автоматикой, что свидетельствует о высоком уровне технологического сотрудничества между двумя странами.

