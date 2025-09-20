Железнодорожная катастрофа в Амурской области: десятки пострадавших и режим ЧС в районе БАМа

В Амурской области во время железнодорожных работ произошёл серьёзный инцидент. С рельсов сошли два вагона и укладочный кран, в результате чего региональные власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации.

Что произошло

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, авария случилась на перегоне между станциями Беленькая и Федосеев в Тындинском районе. Рабочие выполняли замену рельсошпальной решётки в рамках так называемого "технологического окна". В этот момент произошло схождение с рельсов двух платформенных вагонов и крана.

"‎Пострадало 14 человек, из них двое погибли. Тындинской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия на железной дороге", — говорится в сообщении.

Последствия аварии

Пострадали 14 человек, двое из них скончались.

Для ликвидации последствий задействованы экстренные службы.

Прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело.

На территории района действует режим ЧС.

Возможные причины

Официальные причины пока не названы. Среди возможных факторов рассматриваются:

техническая неисправность укладочного крана или вагонов;

нарушение техники безопасности при проведении работ;

ошибки при организации "технологического окна".

А что если…

Если расследование подтвердит вину ответственных за организацию работ, последствия могут быть серьёзными: от штрафов и увольнений до уголовной ответственности за нарушение правил безопасности.

Исторический контекст

На Транссибирской магистрали подобные аварии фиксировались и ранее, чаще всего во время ремонтных работ. В 2010-х годах несколько крупных происшествий в регионе также приводили к введению режима ЧС. Подобные инциденты обычно становятся основанием для ужесточения контроля за техникой безопасности на железной дороге.

Три интересных факта