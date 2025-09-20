Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Теракт на железной дороге Брянская область
Теракт на железной дороге Брянская область
© Telegram-канал губернатора Брянской области А. Богомаза by Александр Богомаз is licensed under https://t.me/avbogomaz/12712
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:53

Железнодорожная катастрофа в Амурской области: десятки пострадавших и режим ЧС в районе БАМа

Два вагона и укладочный кран сошли с рельсов в Амурской области, пострадали четырнадцать человек

В Амурской области во время железнодорожных работ произошёл серьёзный инцидент. С рельсов сошли два вагона и укладочный кран, в результате чего региональные власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации.

Что произошло

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, авария случилась на перегоне между станциями Беленькая и Федосеев в Тындинском районе. Рабочие выполняли замену рельсошпальной решётки в рамках так называемого "технологического окна". В этот момент произошло схождение с рельсов двух платформенных вагонов и крана.

"‎Пострадало 14 человек, из них двое погибли. Тындинской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия на железной дороге", — говорится в сообщении.

Последствия аварии

  • Пострадали 14 человек, двое из них скончались.

  • Для ликвидации последствий задействованы экстренные службы.

  • Прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело.

  • На территории района действует режим ЧС.

Возможные причины

Официальные причины пока не названы. Среди возможных факторов рассматриваются:

  • техническая неисправность укладочного крана или вагонов;

  • нарушение техники безопасности при проведении работ;

  • ошибки при организации "технологического окна".

А что если…

Если расследование подтвердит вину ответственных за организацию работ, последствия могут быть серьёзными: от штрафов и увольнений до уголовной ответственности за нарушение правил безопасности.

Исторический контекст

  1. На Транссибирской магистрали подобные аварии фиксировались и ранее, чаще всего во время ремонтных работ.

  2. В 2010-х годах несколько крупных происшествий в регионе также приводили к введению режима ЧС.

  3. Подобные инциденты обычно становятся основанием для ужесточения контроля за техникой безопасности на железной дороге.

Три интересных факта

  1. "Технологическое окно" — это строго ограниченное время для ремонта путей без остановки движения поездов на длительный срок.

  2. Укладочные краны позволяют заменять рельсы и шпалы сразу целыми блоками, ускоряя процесс модернизации.

  3. Амурская область — стратегический регион для железнодорожных перевозок, так как через неё проходит часть БАМа (Байкало-Амурской магистрали).

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Смерчи во Владивостоке в 1997 году: катер в воздухе, хаос на станциях и разрушения предприятий сегодня в 8:53

Три когтя стихии: Владивосток накрыло смерчами, и город утонул в хаосе и рыбе

В 1997 году Владивосток пережил уникальное природное бедствие: три смерча нанесли городу миллиардный ущерб и вошли в историю.

Читать полностью » В Минздраве назвали регионы с самыми высокими показателями наркомании, лидирует Хабаровский край вчера в 15:08

Статистика смеётся над иллюзиями: даже нулевые регионы не застрахованы от скрытой наркозависимости

Минздрав назвал регионы с самыми высокими и низкими показателями наркомании. Почему лидирует Хабаровский край и как трактовать эти цифры?

Читать полностью » МЧС предупредило об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7,2 вблизи Петропавловска-Камчатского вчера в 13:08

Люстры смеялись над тишиной: в квартирах качалась мебель, пока жители Камчатки выбегали на улицу

Камчатку потрясло землетрясение магнитудой 7,2. Жители почувствовали сильные толчки, объявлена угроза цунами. Чем это обернулось и какие выводы сделали специалисты?

Читать полностью » В Таиланде расследуют исчезновение россиянки Эрики Владыко из Владивостока, её дочь нашли одну в гостинице вчера в 11:08

Ночь украла мать: россиянка исчезла в Бангкоке, оставив ребёнка в гостинице и след в такси

Уроженка Владивостока Эрика Владыко исчезла в Бангкоке при загадочных обстоятельствах, но спустя пять дней её аккаунт вновь появился в сети.

Читать полностью » Во Владивостоке начался суд над сотрудниками Бюро СМЭ, обвиняемыми в надругательстве над телом умершего вчера в 9:08

Морг превратился в скандал: сотрудников Владивостока судят за надругательство над телом и предательство доверия

Во Владивостоке идёт суд над сотрудниками Бюро СМЭ. Почему дело вызвало резонанс и какие изменения могут ждать систему судебной медицины?

Читать полностью » Импорт подержанных автомобилей из Японии в Россию снизился на 10 % за январь–август 2025 года вчера в 7:08

Снижение импорта грозит сменой эпохи: китайские и корейские бренды выталкивают японские машины с российских дорог

Импорт японских авто в Россию упал на 10 %. Почему спрос снижается, и смогут ли китайские и корейские машины занять освободившуюся нишу?

Читать полностью » Конфликт вокруг хиджаба в хабаровской школе дошёл до прокуратуры и уполномоченного по правам ребёнка вчера в 5:07

Хиджаб расколол класс: спор семьи и школы в Хабаровске вышел на уровень следователей и прокуратуры

В Хабаровске школьный спор о хиджабе перерос в масштабный конфликт, в который вмешались следователи и чиновники. Что стоит за этим противостоянием?

Читать полностью » Жителям Камчатки запретили есть мидии из Авачинской губы до конца октября 17.09.2025 в 22:12

Цветёт вода — отравляется человек: опасный сезон на Камчатке в самом разгаре

На Камчатке жителям рекомендовали отказаться от мидий и других моллюсков из Авачинской губы. В пробах обнаружены токсины, опасные для здоровья.

Читать полностью »

Новости
Еда

Свиная шея в пивном маринаде готовится на мангале
Садоводство

Подготовка чеснока к зиме — ключ к высокому урожаю: выбирайте место, удобрения и севооборот
Дом

Перед строительством дома: чек-лист подготовительных работ от строителей
Садоводство

Оптимальное время пересадки орхидеи — конец зимы и начало весны
Дом

Аромадиффузоры для дома помогают создать уют и поддержать комфортный микроклимат
Еда

Торт Фрезье с клубникой сочетает бисквит и муссовый крем
Авто и мото

В США опубликованы результаты краш-тестов IIHS: проблемы выявлены у Ford F-150 Lightning и Tesla Cybertruck
Еда

Повара готовят свинину в пиве на сковороде с луком и специями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet