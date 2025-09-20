Железнодорожная катастрофа в Амурской области: десятки пострадавших и режим ЧС в районе БАМа
В Амурской области во время железнодорожных работ произошёл серьёзный инцидент. С рельсов сошли два вагона и укладочный кран, в результате чего региональные власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации.
Что произошло
По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, авария случилась на перегоне между станциями Беленькая и Федосеев в Тындинском районе. Рабочие выполняли замену рельсошпальной решётки в рамках так называемого "технологического окна". В этот момент произошло схождение с рельсов двух платформенных вагонов и крана.
"Пострадало 14 человек, из них двое погибли. Тындинской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия на железной дороге", — говорится в сообщении.
Последствия аварии
-
Пострадали 14 человек, двое из них скончались.
-
Для ликвидации последствий задействованы экстренные службы.
-
Прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело.
-
На территории района действует режим ЧС.
Возможные причины
Официальные причины пока не названы. Среди возможных факторов рассматриваются:
-
техническая неисправность укладочного крана или вагонов;
-
нарушение техники безопасности при проведении работ;
-
ошибки при организации "технологического окна".
А что если…
Если расследование подтвердит вину ответственных за организацию работ, последствия могут быть серьёзными: от штрафов и увольнений до уголовной ответственности за нарушение правил безопасности.
Исторический контекст
-
На Транссибирской магистрали подобные аварии фиксировались и ранее, чаще всего во время ремонтных работ.
-
В 2010-х годах несколько крупных происшествий в регионе также приводили к введению режима ЧС.
-
Подобные инциденты обычно становятся основанием для ужесточения контроля за техникой безопасности на железной дороге.
Три интересных факта
-
"Технологическое окно" — это строго ограниченное время для ремонта путей без остановки движения поездов на длительный срок.
-
Укладочные краны позволяют заменять рельсы и шпалы сразу целыми блоками, ускоряя процесс модернизации.
-
Амурская область — стратегический регион для железнодорожных перевозок, так как через неё проходит часть БАМа (Байкало-Амурской магистрали).
