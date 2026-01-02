Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:09

Ждали быстрого эффекта — получили сбой: как длинные выходные подтачивают иммунитет

Врач заявила об отсутствии препаратов для быстрого усиления иммунитета — Сеченовский университет

Попытки "подстегнуть" иммунитет с помощью специальных препаратов остаются популярными, особенно в праздничный период. Однако медицина не подтверждает существование универсальных средств, способных быстро улучшить работу иммунной системы. Куда важнее базовые привычки, которые часто нарушаются именно в длинные выходные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мнение специалиста Сеченовского университета.

Почему не существует "таблеток для иммунитета"

Аллерголог-иммунолог, научный сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета Ксения Рябова подчёркивает, что состояние иммунной системы напрямую связано с образом жизни человека. Ни один препарат не способен компенсировать хронический недосып, переутомление и постоянный стресс.

"Нет, никаких волшебных таблеток, поднимающих иммунитет, не существует. Ваше состояние иммунной системы зависит от того, насколько с уважением вы относитесь к своему телу. То есть здесь обязательно должен быть хороший сбалансированный сон, полноценное питание, адекватный режим труда и отдыха. И тогда с иммунной системой все будет прекрасно. Необходимо хорошо есть, хорошо спать и поменьше нервничать, нового ничего не придумали", — пояснила аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

По словам врача, именно базовые факторы остаются ключевыми для сохранения здоровья в любое время года.

Праздничный режим как стресс для организма

Особое внимание Рябова уделяет режиму сна в новогодние праздники. Традиция встречать Новый год до утра, а затем "отсыпаться" в последующие дни приводит к резкой смене биоритмов. Такая перестройка становится дополнительной нагрузкой для организма и может ослабить защитные механизмы.

Иммунолог отмечает, что выход из праздников требует подготовки. Важно заранее учитывать дату окончания выходных и постепенно возвращаться к привычному графику сна и бодрствования, чтобы избежать резкого стресса при выходе на работу или учёбу.

Простые меры для сохранения здоровья

Помимо сна и отдыха, врач напоминает о значении адекватного отношения к погодным условиям. Неправильно подобранная одежда во время прогулок может свести на нет пользу от пребывания на свежем воздухе и привести к переохлаждению.

Ответственный подход к режиму, питанию и физическому комфорту, по словам специалиста, остаётся самым надёжным способом поддержать организм в период праздников. Эти меры не требуют специальных средств, но дают устойчивый эффект для здоровья.

