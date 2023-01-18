Жаров из "Газпром-медиа" выступил в поддержку Пригожина по поводу блокировки YouTube

Предприниматель Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с требованием заблокировать американский видеохостинг YouTube в виртуальном пространстве Российской Федерации. Александр Жаров, генеральный директор холдинга "Газпром-медиа", поддержал бизнесмена в этой инициативе.

"Если платформа [YouTube] продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства, этот вопрос [о блокировке] стоит рассмотреть", — заявил он.

При этом Жаров подчеркнул, что Rutube не является заменой YouTube как минимум со стороны технологического развития. Ранее Евгений Пригожин назвал американскую платформу "информационной чумой нашего времени".

"Из 100 процентов роликов на YouTube — приблизительно 40% политизировано и направлено против России", — заявил предприниматель в ответ на вопрос журналистов.

По мнению Пригожина, в России есть много ресурсов со схожим YouTube функционалом, например, соответствующие приложения "ВКонтакте" и "Одноклассники", соцсеть ЯRUS с уникальными возможностями и открытая демократичная площадка "Ковчег".