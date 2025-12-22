Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Жаркое из курицы с каштанами
Жаркое из курицы с каштанами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:52

Готовили правильно, а мясо как подошва: причина совсем не в прожарке

Маринад может испортить мясо — бренд-шеф Даутов

Мягкость жареного мяса в первую очередь зависит не от сковороды или огня, а от правильного выбора самого продукта, рассказал бренд-шеф сети Горбуфеты Рустам Даутов. Рецепт правильной жарки мяса он открыл в комментарии NewsInfo.

По его словам, не каждую часть мясного куска можно сделать мягким просто обжариванием, и ошибки на этом этапе часто портят результат.

"На мягкость мяса влияет в основном качество мяса, а его мариновка и жарка в меньшей степени. Если мы берем голень, то мы ее мягко не пожарим, ее можно только прожарить, протушить, размягчить, разварить. Если мы возьмем выдержанный стейк, то при любой прожарке он будет мягкий. Основное это выбрать правильно мясо", — отметил эксперт.

Он добавил, что агрессивные маринады действительно размягчают волокна, но часто ухудшают вкус и текстуру.

"Маринады не очень хорошо влияют на базовый вкус мяса, есть маринады с киви, с ананасом, есть история замачивания в уксусе, в кислых маринадах. Они расщепляют определенные белки, которые делают мясо жёстким, но при этом после мариновки мы получаем не классный текстурный стейк, а что-то среднее между тряпочкой и мясом", — рассказал эксперт.

По словам бренд-шефа, лучше сосредоточиться на выборе подходящего мяса и аккуратно подходить к вопросу соли.

"За час замариновать мясо, посолить, дать отлежаться и потом жарить. Либо после жарки солить. Если солить прямо перед жаркой, это работает на потерю сочности. Если солить немножко до жарки, то соль начинает работать на вытягивание соков", — пояснил бренд-шеф.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Свиные ребрышки можно подать целиком или порционно на новогоднем столе — кулинары сегодня в 13:03
Если не хочется стоять у плиты в Новый год — это горячее выручает всегда

Свиные ребрышки могут стать главным блюдом новогоднего стола. Рассказываем, как приготовить их заранее, сохранить сочность и подать эффектно.

Читать полностью » Запекание кролика при 200 градусах сохраняет его диетические свойства — повар сегодня в 9:32
Секретное правило вымачивания, чтобы новогодний ужин был идеальным: это вам не обычный рецепт

Кролик в сливочном соусе с грибами, запечённый в духовке, сочетает диетическое мясо, нежную текстуру и насыщенный вкус без лишних калорий.

Читать полностью » В яичном ликёре советуют смешавать бурбон коньяк и тёмный ром — Simply Recipes сегодня в 5:42
Этот домашний ликёр возвращает праздник за один вечер — рецепт не стареет уже 40 лет

Узнайте, как приготовить яичный ликёр по классическому рецепту Марты Стюарт! Праздничное наслаждение с богатым вкусом и расслабляющей атмосферой.

Читать полностью » Запечённые овощи делают селёдку под шубой плотнее и ярче по вкусу — повара сегодня в 1:44
Раньше собирал шубу неправильно — теперь салат съедают первым

Какой слой в "селёдке под шубой" делать первым, почему стоит запекать овощи и какие приёмы помогают сделать салат сочнее и гармоничнее по вкусу.

Читать полностью » Пирожки с колбасой и сыром готовят из слоёного теста за 25 минут — кулинары вчера в 22:37
Когда нет времени, а хочется по-домашнему: пирожки, которые спасают любой вечер

Простые пирожки с колбасой и сыром из слоёного теста готовятся быстро, не требуют сложных ингредиентов и подойдут для дома, гостей и перекуса.

Читать полностью » Салат из пекинской капусты с огурцом и яйцом подходит для повседневного меню — повар вчера в 16:29
Готовил салат года и даже не подозревал: обычные продукты, а вкус — просто вау

Лёгкий салат из пекинской капусты с огурцом и яйцом — простое и свежее решение для повседневного меню, которое готовится за считанные минуты.

Читать полностью » Голубой сыр добавил печёному картофелю солоноватую пикантность — Chowhound вчера в 12:37
Запечённый картофель стал в разы вкуснее — добавила одну ложку вместо масла

Запечённый картофель обретает новый вкус благодаря одной ложке заправки из голубого сыра. Узнайте, как просто и вкусно разнообразить знакомое блюдо.

Читать полностью » Холодец застывает без желатина при правильном балансе мяса и воды — кулинары вчера в 8:04
Холодец не застыл — пока не сделала одну вещь: теперь получается плотный и прозрачный без желатина

Почему холодец не застывает и как добиться прозрачной, плотной текстуры без желатина. Разбор ключевых ошибок и проверенный способ идеального результата.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Стоматологические услуги могут подорожать на 50-100% в 2026 году — Балакирева
Общество
Завышенные требования по зарплате и ошибки в резюме мешают собеседованиям — Булкина
Недвижимость
Правительство не продлило мораторий на штрафы застройщикам по ДДУ — Мишустин
Красота и здоровье
Одышка может быть симптомом опасных состояний — терапевт Ярцева
Туризм
Сроки шенгенских виз в Испанию сократились до 2–2,5 недели — Абасов
Россия
Правкомиссия одобрила второй пакет мер против кибермошенников — Интерфакс
Красота и здоровье
Корональная дыра на Солнце вызвала возмущение магнитосферы — ИКИ РАН
Наука
Учёные связали риск болезни Альцгеймера с регионом проживания — IRCCS
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet