Жареное и фастфуд ставят организм на тормоза: после выходных рекомендуют лёгкий рацион и дисциплину ужина

После длинных выходных организм чаще всего "сигналит" тяжестью, сбитым режимом сна и снижением тонуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора. В ведомстве считают, что возвращение в рабочий ритм начинается с питания, умеренной активности и постепенного восстановления привычных привычек.

Питание: легче, регулярнее и без перегруза

В Роспотребнадзоре советуют на время отказаться от тяжелого и слишком калорийного меню, сделав ставку на сбалансированный рацион. В первую очередь речь идет об овощах, зелени, фруктах и сухофруктах, которые помогают восполнить витамины и микроэлементы. При этом в ведомстве обращают внимание, что у сухофруктов есть нюанс: они полезны, но содержат много сахара, поэтому важна умеренность.

"Не пренебрегайте продуктами, богатыми витаминами и нужными микроэлементами, — это овощи, зелень, фрукты. Очень полезны и сухофрукты — в них содержится клетчатка, минералы, микроэлементы, витамины, но много и сахара, поэтому нужна умеренность", — сообщили в пресс-службе.

Дополнительно в пресс-службе рекомендуют пересмотреть режим ужина. Последний прием пищи, по их словам, лучше планировать не позднее чем за три часа до сна, а перед ним допустим кисломолочный кефир. Такой подход, как уточняется, помогает вернуться к более ровному самочувствию при условии дисциплины и последовательности.

Если есть дискомфорт: дробное питание и внимательность к симптомам

Ведомство отдельно описывает ситуацию, когда после праздников появляются неприятные ощущения. Среди возможных проявлений называются дискомфорт в ЖКТ, головные боли, разбитость, вялость и тошнота. В таких случаях Роспотребнадзор считает полезным перейти на дробное питание и есть пять-шесть раз в день небольшими порциями.

Параллельно советуют исключить тяжелую пищу: жареное, соленое, маринованное, фастфуд и снеки. Если разгрузочное питание не дает эффекта, а также возникают боли, тошнота, стойкое нарушение стула или рвота, в ведомстве рекомендуют обратиться к врачу. Это нужно, чтобы исключить отравление, гастрит и другие возможные заболевания.

Сон и движение: возвращение к режиму без крайностей

Роспотребнадзор называет одной из главных трудностей восстановление режима сна после праздников. По рекомендации ведомства, возвращаться к привычному графику стоит постепенно, стараясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день. Такой алгоритм помогает мягче перестроить организм без резких "скачков" в самочувствии.

Если праздники были гиперактивными и теперь ощущается мышечная боль, в ведомстве советуют отдыхать, но не превращать его в неделю неподвижности. В распорядок дня предлагают добавить умеренную физическую активность — прогулки или упражнения на растягивание. В пресс-службе также упоминают массаж, прогревания в сауне или бане, а также занятия спортом как способы поддержать обмен веществ и вернуть тонус.