Сонливость в жару накрывает не просто так: организм теряет то, без чего мышцы сдают

В жару человек может чувствовать сонливость и слабость из-за потери жидкости, солей и перераспределения крови, пояснил генетик, кандидат биологических наук Константин Китаев. О том, почему при высокой температуре организму становится тяжелее работать в привычном режиме, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Китаев отметил, что у вялого состояния в жаркую погоду есть несколько физиологических причин. Одна из главных связана с тем, что в жару человек активно потеет и теряет не только воду, но и соли, необходимые для нормальной работы мышц.

"Обезвоживание. Меняется солевой баланс крови. Из-за этого усталость, потому что от солевого баланса, от содержания различных ионов солей кальция, магния, калия, натрия, зависит способность наших мышц сокращаться", — пояснил Китаев.

Генетик подчеркнул, что в жару важно не просто пить больше жидкости, а восполнять именно электролиты. Он обратил внимание, что попытка заменить их обычной подсоленной водой не дает нужного результата, поскольку поваренная соль содержит только хлорид натрия.

Специалист уточнил, что готовые наборы электролитов можно разводить в воде и использовать в периоды жары, когда человек много потеет. Такой подход, по его словам, помогает легче переносить высокую температуру и снижает риск выраженной слабости.

Еще одна причина, по словам эксперта, плохого самочувствия связана с давлением и реакцией организма на перегрев. Особенно тяжело жара может переноситься людьми с метеочувствительностью и нарушениями артериального давления.

"Для метеочувствительных людей повышение давления плюс повышение температуры влияет на внутреннее давление. Тяжело вставать, тяжело ходить. Когда жарко, наружная часть тела, кожа, подкожная часть, начинает перегреваться, организм начинает стараться себя охлаждать. Кровь из внутренних органов поступает в наружные части, под кожу, ее фактически меньше во внутренних органах будет, хуже кровоснабжение мозга, внутренних органов, мышц. Из-за этого мы тоже слабеем", — пояснил генетик.

Китаев также отметил, что индивидуальная реакция на жару зависит от особенностей организма. Людям с избыточной массой тела может быть тяжелее, поскольку жировая ткань работает как теплоизолятор и мешает телу быстрее охлаждаться.

Кроме того, дискомфорт усиливается, когда жара наступает резко. Если человек привык к температуре около пятнадцати градусов тепла, а затем воздух быстро прогревается до тридцати-тридцати пяти градусов, организму требуется время, чтобы перестроиться и адаптироваться к новым условиям.