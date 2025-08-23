Секрет летней экипировки: ткани, которые дышат и работают лучше хлопка

Занятия спортом в жаркую погоду требуют особого подхода к выбору экипировки. Фитнес-тренер Елена Соболь объяснила, какие материалы и модели помогут чувствовать себя комфортно и безопасно на тренировках летом.

Материалы — главное условие

"В первую очередь рекомендую материалы, которые обеспечивают хорошую вентиляцию и быстро сохнут. Это могут быть синтетические ткани, такие как полиэстер и нейлон", — отметила эксперт.

Такие ткани отводят влагу от тела, сохраняя ощущение сухости даже при интенсивных нагрузках.

Крой и модели

Для тренировок в зале и на улице подойдут лёгкие топы и шорты.

Тем, кто предпочитает открытые тренировки, стоит присмотреться к леггинсам или брюкам из дышащих тканей.

Лучший выбор — свободные или слегка облегающие фасоны, которые не сковывают движения.



Цвет и стиль

Светлые оттенки одежды не только выглядят свежо и стильно, но и помогают отражать солнечные лучи. Это снижает риск перегрева во время занятий на жаре.

Обувь — не меньшее значение

"Не забывайте о спортивной обуви. Она должна быть легкой, с хорошей амортизацией и поддержкой свода стопы", — подчеркнула Соболь.

Правильно подобранные кроссовки защитят суставы, снизят нагрузку и предотвратят травмы.

Итог

Летняя спортивная форма должна сочетать в себе три качества: дышащие материалы, удобный крой и надёжную обувь. Такой выбор обеспечит комфорт, безопасность и удовольствие от тренировок.