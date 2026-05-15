Центр России прогреется сильнее обычного: антициклон устроит почти летний сценарий

В центре России в выходные ожидается теплая и в целом комфортная погода, однако в Москве она может перейти в категорию жаркой, отметила метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. О том, как антициклон повлияет на погоду в регионе, специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Позднякова пояснила, что погоду в центре России будет определять антициклон. Из-за этого в регионе сохранится теплая погода, хотя местами возможны небольшие кратковременные дожди.

"Температурный режим в столичном регионе подойдет под категорию "жаркая погода" именно для Москвы. Пока что мы не прогнозируем тридцать градусов, хотя некоторые предполагают, что возможно тридцать градусов. Погода вполне комфортная", — отметила Позднякова.

По словам метеоролога, высокая температура, по предварительным расчетам, может удержаться до четверга включительно. Затем она немного понизится, но все равно останется выше климатической нормы.

"Температура воздуха будет выше климатической нормы градусов на семь. Потом несколько понизится. В следующие выходные погода будет более комфортной, максимальная двадцать два-двадцать три градуса, так как сегодня. Двадцать пять-двадцать восемь довольно сложно переносится большинством людей, при такой ситуации люди испытывают кислородную гипоксию", — пояснила синоптик.

При этом фон атмосферного давления будет близок к норме. Антициклон, как пояснила специалист, не даст развиться мощным кучевым облакам и грозовой активности, поэтому возможные осадки будут кратковременными.