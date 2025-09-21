Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чжанцзяцзе
Чжанцзяцзе
© commons.wikimedia.org by chensiyuan is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:12

Почему Чжанцзяцзе называют местом, где земля уходит в небо

Туристы отправляются в национальный парк Чжанцзяцзе в Китае, вдохновивший режиссера Аватара

В Китае есть место, которое кажется декорацией к фантастическому фильму. Национальный парк Чжанцзяцзе в провинции Хунань знаменит своими песчаниковыми столбами, взмывающими в небо. Именно эти скалы стали прообразом парящих гор Пандоры в фильме Джеймса Кэмерона "Аватар".

Почему именно Чжанцзяцзе

Парк включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь более трёх тысяч каменных столбов высотой до 200 метров, покрытых густой зеленью. В утренних туманах они действительно кажутся парящими в воздухе. Неудивительно, что именно этот пейзаж вдохновил художников фильма. После выхода "Аватара" одна из вершин официально получила название "Гора Аватара — Аллилуйя".

Атмосфера парка

Чжанцзяцзе поражает масштабом и разнообразием. Узкие утёсы, глубокие ущелья, подвесные мосты и прозрачный воздух создают впечатление мира, где земля и небо сливаются. Туристы отмечают особую атмосферу: прогулка по тропам напоминает путешествие по фантастическим мирам.

Маршруты для туристов

  • Подъём на смотровые площадки. Отсюда открываются панорамы, которые напоминают кадры из "Аватара".
  • Поход по ущельям. Здесь можно увидеть водопады и необычные скальные образования.
  • Прогулка по стеклянному мосту. Один из самых длинных в мире, он проложен над глубоким каньоном и дарит острые впечатления.
  • Канатная дорога. Туристы поднимаются на вершины, любуясь видом на десятки километров окрестностей.

Практика посещения

Ближайший город — Чжанцзяцзе. Сюда летают самолёты из Пекина, Шанхая и Гуанчжоу. В сам парк удобно добираться на автобусах. Туристам рекомендуют планировать поездку на несколько дней: территория огромная, и за один день всё не увидеть.

Чжанцзяцзе — это место, где природа становится искусством. Здесь каждый шаг напоминает о том, что реальность может быть фантастичнее кино. Парк вдохновил "Аватар", но его красота самодостаточна и поражает даже тех, кто никогда не видел фильм.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Nordwind и Pegas начнут полёты в Нячанг из Санкт-Петербурга только после 22 января вчера в 19:17

Нячанг уходит на паузу: туристов просят перебронировать туры

Зимняя программа вылетов из Петербурга во Вьетнам сдвигается: новогодних рейсов не будет, старт перенесён на конец января.

Читать полностью » Архитектурный туризм с детьми: от спирали Гуггенхайма до вчера в 18:23

Скетчи, Лего и панорамы: что поможет ребёнку понять архитектуру с интересом

Откройте мир архитектуры с детьми! Узнайте о лучших городах для юных исследователей, от небоскребов до необычных музеев. Планируйте познавательные и веселые семейные приключения уже сегодня.

Читать полностью » В Ницце более 300 солнечных дней в году 19.09.2025 в 17:28

Рай для туристов или ловушка для кошелька: как выбрать район Ниццы

Узнайте, какой район Ниццы идеально подходит для вашего отпуска! Обзор лучших мест: от старого города до набережной. Советы туристам и сравнение районов.

Читать полностью » Жители Сочи сообщают о медведице с двумя детёнышами у мусорных контейнеров в Красной Поляне вчера в 16:56

Косолапые идут к людям: мусорные баки превратили Сочи в охотничьи угодья

В Сочи участились случаи выхода медведей к людям. Узнайте, что делать при встрече с хищником и как обезопасить свой отдых в Красной Поляне.

Читать полностью » Этой осенью Central Perk откроется на Таймс-сквер в Нью-Йорке вчера в 15:16

Культовый диван и запах кофе: почему новое кафе станет точкой притяжения Нью-Йорка

Знаменитая Central Perk из сериала "Друзья" открывается на Таймс-сквер в Нью-Йорке! Интерьер, меню от шеф-повара и шесть кофейных смесей ждут фанатов и туристов.

Читать полностью » Башни Нотр-Дам в Париже открываются после реставрации — Макрон объявил о завершении работ вчера в 14:47

420 ступеней к символу Франции: что ждёт туристов на обновлённом маршруте

Башни Нотр-Дам вновь открыты! Узнайте о новом маршруте, ценах на билеты и что изменилось после реставрации. Полный гид для желающих посетить символ Парижа в 2025 году.

Читать полностью » В Ямале совет директоров провели в чумах оленеводов и под изумрудным небом авроры вчера в 13:25

Ямал вместо офисов: как компании проводят стратегические сессии на вечной мерзлоте

Компания "Волков Групп" провела выездной совет директоров в Салехарде, совместив бизнес-встречи с погружением в культуру и быт коренных народов Ямала.

Читать полностью » Эксперты назвали семь привычек, которые делают походы комфортнее вчера в 12:32

Эти привычки превращают поход в удовольствие, а не испытание

Походы становятся легче и приятнее, если соблюдать простые привычки. Эксперты собрали семь правил, которые делают путешествия комфортными и безопасными.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Пятиминутная утренняя разминка сжигает до 40 калорий и улучшает кровообращение
Еда

Десерт Птичье молоко на сметане с желатином получается кремовым и быстрым в приготовлении
Садоводство

Ошибки при сборе тыквы: как не потерять урожай и сохранить плоды до весны
Питомцы

Ветеринар объяснил, когда кошкам можно давать сыворотку собственного приготовления
Еда

Салат Гурман с курицей включает отварную курицу, шампиньоны и сыр
Еда

Тыквенный рашель: традиционное болгарское варенье с корицей и лимонной кислотой
Спорт и фитнес

Функциональные упражнения: чем тренировка с бозу отличается от работы с бодибаром
Наука

Учёные EHT зафиксировали изменения магнитных полей у чёрной дыры M87
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet