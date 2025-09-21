Почему Чжанцзяцзе называют местом, где земля уходит в небо

В Китае есть место, которое кажется декорацией к фантастическому фильму. Национальный парк Чжанцзяцзе в провинции Хунань знаменит своими песчаниковыми столбами, взмывающими в небо. Именно эти скалы стали прообразом парящих гор Пандоры в фильме Джеймса Кэмерона "Аватар".

Почему именно Чжанцзяцзе

Парк включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь более трёх тысяч каменных столбов высотой до 200 метров, покрытых густой зеленью. В утренних туманах они действительно кажутся парящими в воздухе. Неудивительно, что именно этот пейзаж вдохновил художников фильма. После выхода "Аватара" одна из вершин официально получила название "Гора Аватара — Аллилуйя".

Атмосфера парка

Чжанцзяцзе поражает масштабом и разнообразием. Узкие утёсы, глубокие ущелья, подвесные мосты и прозрачный воздух создают впечатление мира, где земля и небо сливаются. Туристы отмечают особую атмосферу: прогулка по тропам напоминает путешествие по фантастическим мирам.

Маршруты для туристов

Подъём на смотровые площадки. Отсюда открываются панорамы, которые напоминают кадры из "Аватара".

Поход по ущельям. Здесь можно увидеть водопады и необычные скальные образования.

Прогулка по стеклянному мосту. Один из самых длинных в мире, он проложен над глубоким каньоном и дарит острые впечатления.

Канатная дорога. Туристы поднимаются на вершины, любуясь видом на десятки километров окрестностей.

Практика посещения

Ближайший город — Чжанцзяцзе. Сюда летают самолёты из Пекина, Шанхая и Гуанчжоу. В сам парк удобно добираться на автобусах. Туристам рекомендуют планировать поездку на несколько дней: территория огромная, и за один день всё не увидеть.

Чжанцзяцзе — это место, где природа становится искусством. Здесь каждый шаг напоминает о том, что реальность может быть фантастичнее кино. Парк вдохновил "Аватар", но его красота самодостаточна и поражает даже тех, кто никогда не видел фильм.