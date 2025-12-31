Жалобы моряков в соцсетях привели к проверке: как прокуратура расследует нарушения трудовых прав

Приморская транспортная прокуратура инициировала проверку после сообщений в соцсетях и жалоб моряков на нарушения трудового законодательства. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Проблемы с нарушениями прав работников

Информация о возможных нарушениях поступила от экипажа судна компании "СК Трансстрой", который заявил о несоответствиях в условиях труда. Моряки также обратились с жалобами по поводу задержки заработной платы и других нарушений прав сотрудников. Эти обращения привлекли внимание к ситуации, и прокуратура решила провести проверку.

Жалобы сотрудников компании

В дополнение к публикациям в соцсетях сотрудники компании направили официальное обращение в Дальневосточную транспортную прокуратуру, требуя вмешательства в связи с задержками выплат. Жалобы на несоответствия в трудовых отношениях и задержку зарплаты стали причиной для начала проверки.

Порядок расследования

В рамках проверки будет оцениваться соблюдение компанией "СК Трансстрой" трудового законодательства, а также предприняты все необходимые правовые меры для защиты интересов работников. Прокуратура намерена тщательно расследовать ситуацию и принять меры в случае выявления нарушений.