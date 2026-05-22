Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молодая семья
Молодая семья
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Ирина Малова Опубликована вчера в 13:19

Ипотека без процентов звучит как мечта: почему молодым семьям пока рано радоваться

Введение беспроцентной ипотеки для молодых многодетных семей может стать эффективным инструментом демографической политики, однако реализация такой инициативы требует поиска четких источников финансирования. Об этом изданию NewsInfo рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Елена Мешкова.

Ранее издание Газета. ру сообщило, что в Госдуме предложили отменить все ужесточения по семейной ипотеке.

Эксперт подчеркнула, что с социальной точки зрения идея является правильной и необходимой для поддержки молодых пар. Государство регулярно обсуждает доступные квадратные метры, пытаясь сделать покупку жилья более реалистичной задачей для граждан. Тем не менее, ключевым барьером остается экономическая модель кредитования.

"С социальной точки зрения это правильная идея, чтобы стимулировать рождаемость, поддерживать молодые семьи. Здесь возникает только один вопрос. Ипотека предоставляется банками, которые являются коммерческими организациями, если они будут предоставлять беспроцентную ипотеку, даже не льготную, а беспроцентную, за счет каких источников будет формироваться доход банка, недополученная процентная маржа у этой программы", — задалась вопросом эксперт.

По словам специалиста, концепция может быть реализована при условии государственного субсидирования недополученной маржи или предоставления банкам доступа к бюджетным средствам под низкий процент для последующего кредитования населения. В условиях современной конъюнктуры рыночной ипотеки, когда ставки остаются на высоком уровне, создание такого механизма стало бы критически важным подспорьем. В профессиональном сообществе также часто анализируют влияние текущей политики регулятора на доступность жилья.

"Проблема в определении источника такого кредитования, это должны быть получается государственные, фактически бюджетные средства, за счет которых для банка будет возмещение недополученной процентной маржи. Вообще это решило бы проблему для очень многих молодых семей, сложно, особенно с учетом таких процентных ставок высоких, даже по льготной ипотеке сегодня купить квартиру для молодой семьи, — пояснила Мешкова.

Ранее стало известно, что попытки цифровизации финансового сектора сталкиваются с серьезными препятствиями. Например, обязательная биометрия, внедренная в МФО для защиты граждан от мошенников, привела к обратному результату — резкому скачку числа нелегальных кредиторов. Согласно статистике Центробанка, за три месяца 2026 года количество таких организаций выросло более чем на треть. Специалисты отмечают, что на этом фоне ипотечную помощь многодетным необходимо надежно защитить от инфляционных рисков. Кроме того, в стране до сих пор обсуждают ипотечные правила для регионов, чтобы поддержать будущие поколения семей.

Читайте также

Проверено экспертом: финансовый эксперт Игорь Синицын, экономист Константин Зорин
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Борьба за выживание во дворе: почему покупка квартиры в новостройке лишит вас покоя из-за машины вчера в 9:07

Покупатели квартир в современных жилых комплексах сталкиваются с неожиданной проблемой, которая превращает покупку недвижимости в сложный инфраструктурный квест.

Читать полностью » Доступные квадратные метры для ученых: в каких городах России появится аналог популярной IT-ипотеки 21.05.2026 в 19:31

Государство планирует пересмотреть требования к жилищному кредитованию, чтобы сделать заветные квадратные метры доступными для молодых специалистов и ученых.

Читать полностью » Ажиотаж вокруг квадратных метров: зачем покупатели столичного жилья расхватывают кладовки 21.05.2026 в 18:27

Сектор вспомогательных помещений в столичных домах переживает период рыночных трансформаций, меняя привычные приоритеты покупателей и девелоперов.

Читать полностью » Проверять квартиры перед покупкой скоро будут иначе: рынок недвижимости готовят к изменениям 21.05.2026 в 16:01

Эксперт по недвижимости Никита Журавлев прокомментировал NewsInfo новые инициативы по защите покупателей жилья.

Читать полностью » Покупка квартиры на новом месте: какой категории граждан планируют оплатить первый взнос по ипотеке 21.05.2026 в 9:23

Переезд в другой регион часто откладывается из-за боязни остаться без средств к существованию, но новая инициатива призвана устранить этот барьер для семей.

Читать полностью » Привычный заработок в спальне довел до суда: закон жестко карает за скрытый доход дома 19.05.2026 в 17:09

Запуск проекта в стенах собственной квартиры требует соблюдения баланса между личными амбициями и правами других жильцов многоэтажного дома.

Читать полностью » Дом у озера кажется мечтой: что нужно выяснить до покупки участка у водоема 19.05.2026 в 16:15

Грезы о живописном виде на реку могут обернуться серьезными проблемами, если вовремя не учесть природные особенности и законные права на прибрежную зону.

Читать полностью » Покупатели уходят из новостроек на вторичку: причина оказалась не в сезоне 19.05.2026 в 15:54

Эксперты обсуждают причины охлаждения первичного рынка недвижимости, где высокие запросы девелоперов сталкиваются с меняющимися предпочтениями покупателей.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Элитный люкс по цене масс-маркета: уникальный исторический шанс, который внезапно выпал российским туристам этим летом
Наука
Операция вдвое быстрее и без пауз: изобретение для экстремальных условий, которое спасает жизни за считанные минуты
Садоводство
Копеечный настой из печной золы: простое народное средство, возвращающее деформированному малиннику силу
Туризм
Элитный отдых в по цене обычных выходных: обычная китайская деревня превратила сбор чая в элитный курорт для россиян
Наука
Окаменевший налет на зубах мертвеца: неожиданная улика, раскрывшая страшную изнанку монастырской медицины
Садоводство
Каменный кочан для хранения: сорт капусты, который становится только слаще и сочнее к моменту извлечения из подвала
Туризм
Прохладный песок в сорокоградусную жару: уникальная природная фишка нового курорта, заменяющего Турцию
Наука
Лекарство от немощи по цене головки чеснока: открытие, сделавшее омоложение мышечной ткани доступным абсолютно каждому
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet