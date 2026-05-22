Ипотека без процентов звучит как мечта: почему молодым семьям пока рано радоваться

Введение беспроцентной ипотеки для молодых многодетных семей может стать эффективным инструментом демографической политики, однако реализация такой инициативы требует поиска четких источников финансирования. Об этом изданию NewsInfo рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Елена Мешкова.

Ранее издание Газета. ру сообщило, что в Госдуме предложили отменить все ужесточения по семейной ипотеке.

Эксперт подчеркнула, что с социальной точки зрения идея является правильной и необходимой для поддержки молодых пар. Государство регулярно обсуждает доступные квадратные метры, пытаясь сделать покупку жилья более реалистичной задачей для граждан. Тем не менее, ключевым барьером остается экономическая модель кредитования.

"С социальной точки зрения это правильная идея, чтобы стимулировать рождаемость, поддерживать молодые семьи. Здесь возникает только один вопрос. Ипотека предоставляется банками, которые являются коммерческими организациями, если они будут предоставлять беспроцентную ипотеку, даже не льготную, а беспроцентную, за счет каких источников будет формироваться доход банка, недополученная процентная маржа у этой программы", — задалась вопросом эксперт.

По словам специалиста, концепция может быть реализована при условии государственного субсидирования недополученной маржи или предоставления банкам доступа к бюджетным средствам под низкий процент для последующего кредитования населения. В условиях современной конъюнктуры рыночной ипотеки, когда ставки остаются на высоком уровне, создание такого механизма стало бы критически важным подспорьем. В профессиональном сообществе также часто анализируют влияние текущей политики регулятора на доступность жилья.

"Проблема в определении источника такого кредитования, это должны быть получается государственные, фактически бюджетные средства, за счет которых для банка будет возмещение недополученной процентной маржи. Вообще это решило бы проблему для очень многих молодых семей, сложно, особенно с учетом таких процентных ставок высоких, даже по льготной ипотеке сегодня купить квартиру для молодой семьи, — пояснила Мешкова.

Ранее стало известно, что попытки цифровизации финансового сектора сталкиваются с серьезными препятствиями. Например, обязательная биометрия, внедренная в МФО для защиты граждан от мошенников, привела к обратному результату — резкому скачку числа нелегальных кредиторов. Согласно статистике Центробанка, за три месяца 2026 года количество таких организаций выросло более чем на треть. Специалисты отмечают, что на этом фоне ипотечную помощь многодетным необходимо надежно защитить от инфляционных рисков. Кроме того, в стране до сих пор обсуждают ипотечные правила для регионов, чтобы поддержать будущие поколения семей.

Читайте также