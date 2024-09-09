Выбор и установка зеркала в прихожую: всё что нужно знать

Зеркало — это не только способ увидеть себя, но и важный элемент декора, который может преобразить пространство. Оно может визуально расширить узкую прихожую и сделать помещение без окон светлее.

Как правильно выбрать и разместить зеркало

Зеркало должно быть доступно для всех членов семьи. Оптимальным выбором будет зеркало в полный рост, если у вас есть достаточно места для его установки. Если пространство ограничено, рассмотрите вариант с портретным зеркалом, размещённым над консолью.

Избегайте установки зеркала в местах, где оно может быть легко повреждено. Не рекомендуется размещать зеркало напротив окна, так как прямые солнечные лучи могут негативно сказаться на зеркальном слое.

Советы по выбору зеркала для прихожей

Размер и форма. Зеркало должно быть пропорционально размеру вашей прихожей. В тренде простые формы: прямоугольники, овалы, полукруги и прямоугольники с закругленными краями. Арочные зеркала тоже популярны. Необычным решением может быть использование двух зеркал разных форм, если они хорошо сочетаются. Размеры коридора. Для маленьких прихожих лучше подойдут компактные зеркала. В узких и длинных пространствах используйте крупные зеркала, предпочтительно горизонтальной формы. Высота потолков. В помещениях с высокими потолками вертикальные зеркала будут выглядеть наиболее гармонично. В низких прихожих стоит выбрать горизонтальное зеркало.

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