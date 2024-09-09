Выбор и установка зеркала в прихожую: всё что нужно знать

Зеркало — это не только способ увидеть себя, но и важный элемент декора, который может преобразить пространство. Оно может визуально расширить узкую прихожую и сделать помещение без окон светлее.
Как правильно выбрать и разместить зеркало
Зеркало должно быть доступно для всех членов семьи. Оптимальным выбором будет зеркало в полный рост, если у вас есть достаточно места для его установки. Если пространство ограничено, рассмотрите вариант с портретным зеркалом, размещённым над консолью.
Избегайте установки зеркала в местах, где оно может быть легко повреждено. Не рекомендуется размещать зеркало напротив окна, так как прямые солнечные лучи могут негативно сказаться на зеркальном слое.
Советы по выбору зеркала для прихожей
-
Размер и форма. Зеркало должно быть пропорционально размеру вашей прихожей. В тренде простые формы: прямоугольники, овалы, полукруги и прямоугольники с закругленными краями. Арочные зеркала тоже популярны. Необычным решением может быть использование двух зеркал разных форм, если они хорошо сочетаются.
-
Размеры коридора. Для маленьких прихожих лучше подойдут компактные зеркала. В узких и длинных пространствах используйте крупные зеркала, предпочтительно горизонтальной формы.
-
Высота потолков. В помещениях с высокими потолками вертикальные зеркала будут выглядеть наиболее гармонично. В низких прихожих стоит выбрать горизонтальное зеркало.
Фото: commons.wikimedia.org/Athena is licensed under CC0
Украина отозвала своего временного поверенного из Грузии
Назначенный на минувшей неделе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного незалежной из Грузии с мотивировкой, из-за "полного непонимания реалий дипломатии", сообщает РБК.
Через три года Маск может стать первым триллионером планеты
Миллиардер Илон Маск получит статус первого триллионере планеты, прогнозируют аналитики компании Informa Connect Academy, которая мониторит финансовое состояние богатейших жителей Земли. по оценкам экспертов, бизнесмен сможет стать обладателем рекордной суммы к 2027 году.
Гарик Харламов высказался о смерти Александра Маслякова
Комик Гарик Харламов не прошёл мимо скорбной новости о смерти главы КВН Александра Маслякова.
Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова
Названа причина смерти президента Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова.