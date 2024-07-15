Согласно информации издания DD News, четвертый и пятый дивизионы системы С-400 будут переданы Нью-Дели в 2026 году. Первоначально планировалось, что поставки завершатся к 2024 году, но, по данным Times of India, произошла задержка.

В 2018 году Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти систем С-400. Индия уже получила три дивизиона, разместив их на границе с Китаем и Пакистаном.

Индийские власти обратились к российской стороне с просьбой ускорить поставки комплексов для удовлетворения потребностей индийских ВВС. Представитель индийских властей заявил, что запрос был рассмотрен российской стороной.

Рособоронэкспорт, сторона, заключившая контракт с Индией, заверила, что поставку С-400 планируется осуществить в установленные сроки.

В начале июля 2023 года индийский премьер-министр Нарендра Моди совершил визит в Россию. Во время встречи с российским руководством, в том числе с президентом Владимиром Путиным, обсуждался вопрос о задержках поставок запчастей. Обе стороны согласились с необходимостью ускорения процесса, в том числе путем создания совместных предприятий в Индии для производства некоторых из этих запчастей.

С-400 "Триумф" — это российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, разработанная головным системным конструкторским бюро концерна ПВО "Алмаз-Антей". Система предназначена для борьбы с воздушными целями, включая аэродинамические и баллистические цели. Она способна обнаруживать цели на расстоянии до 600 км и поражать их на высоте до 27 км.

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