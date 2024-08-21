Защитник «Краснодара»: «Зенит» мог бы занять 3-8 место в Ла Лиге

Защитник "Краснодара" отметил, что в случае участия в турнире "Зенит" вполне мог бы рассчитывать на попадание в первую восьмерку. На данный момент "Зенит" занимает лидирующую позицию в таблице МИР РПЛ в текущем сезоне, одержав четыре победы в пяти встречах.

Джованни Гонсалес выразил мнение, что "Зенит" мог бы занять место примерно с третьего по восьмое в испанской лиге, о чем сообщает "РБ Спорт".



Защитник "Краснодара" подчеркнул, что уровень игры "Зенита" позволяет им успешно конкурировать не только в рамках российской лиги, но и на международной арене. С такими результатами, как у "Зенита" в текущем сезоне, команда может рассчитывать на высокие места в турнирах любого уровня. Гонсалес отметил, что для успешной игры в европейских лигах необходимы качественные тренировки и высокая командная сплоченность, что, по его мнению, в "Зените" именно и присутствует.

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)