По мнению спортивного эксперта, ничья с Зенитом подорвала уверенность Спартака

Бубнов заявил, что ничья с Зенитом немного осадила Спартак

Александр Бубнов, бывший футболист и эксперт, поделился своими впечатлениями о матче третьего тура группового этапа Кубка России между "Спартаком" и "Динамо" из Махачкалы. Игра состоялась 27 августа.

Бубнов отметил, что матч напомнил ему недавнюю встречу "Спартака" с "Ахматом". Обе команды действовали похожим образом. Эксперт был удивлён, что "Спартак", имея значительное преимущество и множество голевых моментов, мог проиграть с разгромным счётом 0:3. Это было бы настоящей комедией.

Бубнов также рассказал, что тренер "Спартака" Деян Станкович был крайне эмоционален во время матча. Он кричал на всех.

После трёх матчей в группе А "Спартак" набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Динамо" из Махачкалы с таким же количеством очков лидирует. В группе также выступают московское "Динамо" с тремя очками и самарские "Крылья Советов", которые пока не набрали ни одного балла.

Бубнов считает, что ничья с "Зенитом" в Санкт-Петербурге немного сбила спартаковцев с высоких амбиций. Матч против "Динамо" из Махачкалы завершился поражением "Спартака" со счётом 0:1. Эксперты считают, что пенальти в ворота "Спартака" был назначен справедливо.

Это стало вторым поражением команды под руководством Станковича в официальных матчах и первым — в рамках Кубка России. Ранее "Спартак" проиграл в первом туре РПЛ в Оренбурге.

В чемпионате России красно-белые занимают пятое место, а в Кубке России идут вторыми в своей группе. "Динамо" из Махачкалы — на первом месте с шестью очками.

Фото: Wikimedia Commons/ Вячеслав Евдокимов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)