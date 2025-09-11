Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Матч Спартак - Зенит
Матч Спартак - Зенит
© Дмитрий Плотников
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:27

Луис Энрике признался, что морозы оказались труднее футбола

Луис Энрике рассказал, как адаптировался к российскому футболу

Бразильский вингер петербургского "Зенита" Луис Энрике признался, что главным испытанием для него в России остаётся климат. Об этом он рассказал изданию O Globo.

"Минус десять — это кошмар"

"Мы, бразильцы, живущие в Рио, где всегда солнечно, плохо переносим холод. Стадион "Зенита" тёплый и с крышей, но когда мы едем на другие стадионы, там минус пять или минус десять градусов. Это просто кошмар!", — заявил Энрике.

По его словам, к российскому футболу он адаптировался довольно быстро, а вот морозы остаются для него серьёзной проблемой.

Поддержка соотечественников

Футболист отметил, что легче освоиться в новой стране помогли именно бразильские игроки в составе "Зенита".

"Я очень хорошо привык к российскому футболу, потому что в "Зените" много бразильцев. Ребята, которые играют тут уже пять-шесть лет, помогают мне каждый день", — добавил он.

Карьера в "Зените"

Луис Энрике пополнил состав петербургского клуба в январе этого года. В нынешнем сезоне он провёл пять матчей в Российской премьер-лиге, однако результативными действиями пока не отметился.

