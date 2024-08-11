На Украине прозрели: В Верховной раде обвинили Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт

Александр Дубинский, депутат Верховной рады, в своем Telegram-канале заявил, что Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией, чтобы сохранить свою власть. Заявление депутат сделал в контексте атаки ВСУ на Курскую область, которую Россия квалифицировала как теракт.
"Судя по всему, в ОП (офисе Зеленского — ред.) и сами не знают, для чего эта авантюра (атака Украины на Курскую область — ред.), и к чему она приведет — поэтому и молчат там", — написал Дубинский. Он считает, что после атак Украины на Курскую область помощь Запада превращается в помощь "для захвата территории РФ". По его словам, "ответ непредсказуем", Вашингтон медлит с реакцией. "Цель Зеленского, цель его выживания — превратить войну РФ-Украина в войну РФ-НАТО", — заявил Дубинский.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он.
Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах.
Фото: From Wikimedia Commons/ PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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