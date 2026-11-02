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Полицейские
Полицейские
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Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 15:26

Полицию в селах хотят укрепить новой программой: высокая выплата может оказаться не главным стимулом

Проблема кадрового голода в правоохранительных органах небольших населенных пунктов требует внедрения адресных мер поддержки, считает адвокат и учредитель Ассоциации юристов силовых ведомств Олег Жердев. В комментарии для NewsInfo.Ru эксперт проанализировал перспективы новой социальной инициативы для сотрудников полиции.

Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Максим Иванов предложил запустить в РФ программу "Земский полицейский" по аналогии с существующими подобными проектами. По словам парламентария, во многих отдаленных и труднодоступных поселках ощущается острая нехватка сотрудников МВД, из-за чего правоохранителей приходится присылать из соседних районов. Предполагается, что участник программы будет переезжать в глубинку на определенный срок, получая за это разовую выплату в размере до 2 миллионов рублей. Подобный механизм уже доказал свою эффективность в других сферах — так, социальные выплаты медикам помогли значительно улучшить ситуацию с обеспеченностью кадрами в ряде регионов.

Жердев подтвердил, что нехватка личного состава в полиции является крайне серьезной и значимой проблемой. Основной причиной дефицита кадров специалист называет уровень денежного довольствия, который оставляет желать лучшего. Несмотря на наличие широкого социального пакета, включающего раннюю пенсию и средства на приобретение жилья, привлечение людей на работу в сельскую местность требует дополнительных стимулов.

Особое внимание эксперт обратил на нехватку участковых и оперуполномоченных, которые являются ключевым звеном взаимодействия с населением. Однако при внедрении новой системы может возникнуть конфликт интересов между финансовой выгодой и профессиональным развитием. В правоохранительной системе, имеющей жесткую иерархию, обязательство отработать в одной должности несколько лет может негативно сказаться на продвижении по службе. Для многих специалистов крайне важным фактором остается карьерный рост, который в глубинке зачастую ограничен.

"Я считаю, что программа, безусловно, заслуживает внимания, но в ней не хватает конкретики. Непонятно, какой социальный пакет станет стимулом для того, чтобы человек согласился проходить службу на одной и той же должности. Дело в том, что первичные должности в полиции — это старт, они, как правило, проходные. Если человек вступит в программу, он будет обязан отработать на определённом месте несколько лет — предположительно, от трёх до пяти. В это время он будет упускать возможности для карьерного роста", — пояснил Жердев.

По мнению адвоката, в отличие от педагогической сферы, где путь от учителя до директора школы занимает много времени, в полиции очередное звание или должность являются прямым результатом выслуги и эффективности. Проблема нехватки сотрудников остро стоит именно на стартовых позициях в местах, удаленных от районных центров. Решением вопроса могло бы стать предоставление льготных условий для жизни. Стоит отметить, что в некоторых субъектах РФ уже успешно применяется льготная аренда для привлечения необходимых специалистов.

"Денежные средства, которые сейчас предлагаются, актуальны хотя бы для покупки жилья в населённом пункте. Но здесь важен вопрос: социальный стимул должен быть соразмерен тому, что человек может потерять. Именно на эту соразмерность и нужно ориентироваться при установлении условий программы", — отметил специалист.

Жердев добавил, что для полноценного решения кадрового вопроса необходим системный подход к территориям. Сегодня многие регионы России стараются менять стратегию развития, делая ставку на создание комфортной среды. Эксперт уверен, что комплексное развитие должно начинаться с повышения экономической и деловой активности, что естественным образом повлечет за собой приток специалистов всех профилей. Вместе с тем, текущий кадровый дефицит заставляет власти искать экстренные способы заполнения вакансий в социально значимых структурах.

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Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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