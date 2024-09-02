От землетрясение на Тайване произошло магнитудой 5,5 не пострадали люди

В понедельник у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщило Центральное метеорологическое бюро острова.

Подземные толчки были зафиксированы в 16:26 по местному времени, что соответствует 11:26 по московскому времени, в прибрежной зоне уезда Хуалянь. Эпицентр землетрясения находился на глубине 23,9 километра.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Уезд Хуалянь, расположенный на востоке Тайваня, является одним из регионов острова, где землетрясения происходят чаще, чем в других местах. В феврале 2018 года мощное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек и привело к травмам ещё 285 человек.

В августе текущего года на Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки ощущались в зданиях столицы острова — Тайбэе. После землетрясения движение поездов метро в Тайбэе было замедлено.

Фото: From Wikimedia Commons/ Adam Dubrowa