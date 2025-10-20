Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Земляника садовая
Земляника садовая
© https://flickr.com/photos/76613417@N00/2254246769 by Nedko Ivanov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:51

Земляника просит воды, как пустыня дождя: без этих ритуалов урожая не будет

Осенний уход за земляникой включает обрезку листьев, золу и обработку от вредителей — агрономы

Когда корзины с ягодами уже убраны, уход за земляникой только начинается. От того, насколько грамотно пройдут летние и осенние работы, зависит урожай следующего года. Землянике требуется восстановление после плодоношения — полив, подкормки, обработка от вредителей и болезней, а также обновление старых кустов.

После окончания сбора ягод земляника нуждается в восстановлении корневой системы. Корни у неё поверхностные, поэтому важно не только поливать, но и рыхлить почву после каждого увлажнения, чтобы не образовывалась корка и не задерживалась влага.

Мульча помогает сохранить структуру почвы и уменьшить испарение воды.

  • Хвойные иглы или чёрная плёнка препятствуют росту сорняков.

  • Торф подходит не любой — выбирайте низинный или переходный, так как верховой закисляет землю.

Полив проводят регулярно до осени, особенно в августе, когда закладываются цветочные почки будущего урожая. Оптимальное время — раннее утро или вечер, когда солнце не обжигает листья.

Подкормка после плодоношения

После плодоношения кустам требуется фосфор и калий. Эти элементы укрепляют ткани и способствуют образованию цветочных почек.

Подойдут готовые минеральные комплексы для ягодных культур — "Агровит", "Фертика", "Ягодное". После подкормки полезно рассыпать под кусты древесную золу - это источник калия и защита от грибков.

"После внесения золы земляника лучше зимует и реже поражается пятнистостями", — отмечают агрономы.

Многие садоводы добавляют под каждый куст горсть компоста или перегноя - это укрепляет микрофлору почвы и способствует формированию устойчивого иммунитета растений.

Органическое земледелие и профилактика болезней

Если вы придерживаетесь натуральных методов, можно заменить химические препараты природными средствами. Настой конского щавеля, чеснока или золы помогает защитить кусты от гнилей и пятнистостей.

Для профилактики грибковых заболеваний удаляют поражённые листья и опрыскивают растения раствором хлорокиси меди (50 г на ведро воды) или современными медьсодержащими фунгицидами ("Хом", "Ордан", "Абига-Пик").

Борьба с вредителями

Главные вредители земляники — долгоносик, земляничный клещ и паутинный клещ.

  • Долгоносик повреждает бутоны и листья, из-за чего урожай уменьшается.

  • Клещи высасывают сок из листьев, и куст теряет упругость, желтеет.

Чтобы вовремя обнаружить вредителя, переверните лист — тонкая паутинка или мелкие точки на нижней стороне указывают на заражение.

Для обработки применяют инсектоакарициды ("Фитоверм", "Актеллик", "Карбофос"). Опрыскивание проводят вечером, в сухую безветренную погоду.

Скашивание и обрезка листвы

После плодоношения, через 2-3 недели после сбора ягод, удаляют старые листья. Это помогает растениям обновиться и уменьшает риск заражения.

Обрезку проводят аккуратно, оставляя черешки длиной 4-5 см, чтобы не повредить почки. После процедуры участок рыхлят, мульчируют торфом или опилками и проводят восстановительный полив.

Сравнение способов ухода после сбора урожая

Метод Преимущества Недостатки
Классическая обрезка Улучшает вентиляцию и рост новых листьев Требует аккуратности
Мульчирование иглами Удерживает влагу, защищает от сорняков Может повышать кислотность
Обработка золой Натурально и безопасно Нужна регулярность
Минеральные подкормки Быстрый эффект Риск перекорма

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: оставить старую листву до зимы.
    Последствие: развитие грибковых болезней и вредителей.
    Альтернатива: обрезать листья в конце июля — начале августа.

  • Ошибка: использовать верховой торф для мульчирования.
    Последствие: закисление почвы и угнетение роста.
    Альтернатива: применяйте низинный торф, опилки или хвойную подстилку.

  • Ошибка: перекармливать азотом после плодоношения.
    Последствие: растения активно растут, но плохо зимуют.
    Альтернатива: переходите на калийно-фосфорные удобрения.

А что если участок заражён вредителями?

Если летом заметили клещей или долгоносиков, осенью обязательно обработайте грядку инсектицидами, удалите растительные остатки и перекопайте землю на штык лопаты. Зимой вредители погибнут от холода. Весной — профилактическое опрыскивание биопрепаратами.

А если кусты сильно пострадали, проще обновить плантацию - выбрать здоровые розетки и высадить их на новом месте.

Обновление плантации

Земляника стареет быстро — через 3 года урожай заметно снижается. Поэтому старые кусты заменяют молодыми розетками.

Перед посадкой землю перекапывают, добавляют компост, золу и немного песка. Расстояние между кустами — 25-30 см. На прежнее место землянику возвращают не раньше, чем через 4 года, чтобы почва успела "отдохнуть".

Плюсы и минусы осеннего ухода

Плюсы Минусы
Повышает зимостойкость Требует времени и внимания
Защищает от болезней Нужен правильный выбор средств
Увеличивает урожайность Ошибки могут ослабить растения

FAQ

Когда лучше обрезать листья у земляники?
Через 2-3 недели после сбора урожая, чтобы растения успели нарастить молодую листву до осени.

Какие удобрения вносить после плодоношения?
Фосфорно-калийные, например монофосфат калия или зола.

Можно ли использовать свежий навоз?
Нет, только перегной или компост — свежий навоз сжигает корни.

Нужно ли укрывать грядку на зиму?
Да, особенно в регионах с малоснежными зимами. Подойдёт агроволокно или слой сухой листвы.

Как узнать, что куст стареет?
Если ягоды становятся мельче, а усы слабые — плантация требует обновления.

Мифы и правда

  • Миф: землянике достаточно природных осадков.
    Правда: без регулярных поливов в августе не формируются почки урожая следующего года.

  • Миф: осенью можно не подкармливать.
    Правда: именно осенние подкормки влияют на урожайность.

  • Миф: мульча всегда полезна.
    Правда: при избыточной влажности она может стать рассадником грибков.

Исторический контекст

Землянику в Европе начали активно культивировать с XVI века. Её считали "ягодой знати", а в России первые промышленные плантации появились только в XIX веке. Уже тогда садоводы заметили, что осенний уход — залог богатого урожая летом.

Три интересных факта

  • Факт 1: в одном кусте земляники может одновременно закладываться до 50 цветочных почек.

  • Факт 2: регулярное удаление усов увеличивает урожайность на 30%.

  • Факт 3: старые листья земляники выделяют вещества, подавляющие рост соседних растений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Агрономы: обрезку жимолости проводят с конца октября до середины ноября сегодня в 12:42
Жимолость стареет, а вы даже не замечаете: простая обрезка, которая продлевает жизнь кусту

Жимолость кажется простым кустом, который растёт сам по себе. Но без обрезки она теряет урожай и превращается в колючие дебри. Рассказываем, как этого избежать.

Читать полностью » Новое комнатное растение требует покоя и карантина после магазина — флористы сегодня в 12:31
Цветок приехал из рая и попал в батарейный ад: почему новосёлы на подоконнике болеют чаще остальных

После покупки нового растения даже опытные цветоводы совершают ошибки, которые приводят к болезням и гибели. Разбираем три главных промаха и безопасный план адаптации.

Читать полностью » Микроклевер и овсяница названы оптимальной смесью для приствольных кругов яблонь сегодня в 11:37
Один раз посейте — и забудьте про уход: это растение берёт заботу о деревьях на себя

Зелёный ковёр под яблонями — не просто украшение. Рассказываю, какие травы выбрать, как посеять и почему это лучше любой мульчи.

Читать полностью » Ленивое компостирование разрушает структуру почвы и тормозит рост культур — агрономы сегодня в 11:31
Закопал суп — выкопал проблему: чем опасен популярный способ утилизации отходов в огороде

Закапывание отходов в грядку кажется простым способом удобрить почву. Но действительно ли это безопасно для растений и микрофлоры? Разбираемся с плюсами и рисками.

Читать полностью » Укрытие гортензий осенью защищает побеги от вымерзания и сохраняет цветение — Елена Громова сегодня в 10:31
Одно неверное движение — и всё насмарку: как осенняя обрезка может лишить гортензию цветения

Гортензия требует особого подхода к зимовке: ошибка в укрытии может лишить цветения. Разбираем, как ухаживать за разными видами, чтобы куст вновь расцвёл летом.

Читать полностью » Перепревшие опилки улучшают структуру песчаных почв сегодня в 10:31
Одна ошибка с опилками — и почва погибает: как не испортить грядки навсегда

Многие уверены, что опилки — лучший способ улучшить землю. Но на глинистых почвах этот помощник способен навредить. Почему так происходит — и когда опилки действительно полезны.

Читать полностью » Красная смородина Ранняя сладкая выдерживает морозы до –30 °C и не вымерзает без снега сегодня в 9:43
Когда морозы бьют по урожаю, она только улыбается: чем уникальна смородина Ранняя сладкая

Красная смородина "Ранняя сладкая" — сорт для тех, кто ценит стабильность. Морозоустойчивая, самоплодная и витаминная, она легко впишется даже в маленький сад.

Читать полностью » В октябре на Дону слизни откладывают кладки: уборка и рыхление почвы лишат их зимних укрытий сегодня в 9:26
Слизни готовят кладки прямо под вашими грядками: осенью они становятся особенно коварными в Ростовской области

Осенью в Ростовской области важно подготовить участок к зиме, чтобы снизить численность слизней. Узнайте 7 эффективных методов борьбы без химии.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Георгины зарубежной селекции адаптировались к российскому климату и радуют обильным цветением
Спорт и фитнес
Высокоинтенсивные тренировки улучшают работу сердца и мышц — методика доктора Табаты доказала эффективность
Авто и мото
Новые зимние шины требуют 300 км обкатки для надёжного сцепления
Наука
Палеонтолог Уивер: исчезновение динозавров изменило реки Северной Америки
Туризм
Эксперты назвали самые дешёвые направления для путешествий по Европе — от Будапешта до Кракова
Наука
В Турции раскопали производственные комплексы древней столицы Пурушханда
Дом
Эксперты напомнили: уборка улучшает качество воздуха и предотвращает появление вредителей
Туризм
Линда Харрис: путешествие в одиночку помогает развить уверенность и независимость
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet