Земля дрогнула у Тонга: новый подземный разлом намекает, что спокойствие здесь лишь иллюзия

Колебания земной коры вновь были зафиксированы в южной части Тихого океана. Очередное землетрясение произошло у побережья Королевства Тонга, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на данные специалистов.

Параметры подземного толчка

По информации австралийского государственного геологического бюро, землетрясение имело магнитуду 5,4. Оно произошло у южной части главного острова Тонгатапу, на котором расположена столица государства. Эксперты уточняют, что эпицентр находился примерно в 420 километрах от Нукуалофы — города, где проживает более 24 тысяч человек.

Очаг подземного толчка залегал на глубине около 10 километров. Такие параметры характерны для вертикальных разломов в зоне активной геологической деятельности, что делает регион чувствительным к подобным явлениям.

"Эпицентр находился на расстоянии 420 км к югу от столицы государства, города Нукуалофа", — отмечается в сообщении геологического бюро.

Оценка последствий и влияние на население

Несмотря на ощутимую силу толчка, данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Местные службы наблюдения продолжают мониторинг, однако предварительная оценка показывает, что инфраструктура не получила значимых повреждений. Географическая удалённость эпицентра от крупных населённых пунктов снизила возможные риски.

Отдельное внимание уделяется угрозе возникновения цунами, которая часто сопровождает сильные землетрясения в этом регионе. В данном случае специалисты сообщают, что оснований для объявления предупреждения не было. Акватория вокруг Тонги остаётся спокойной, а колебания уровня моря не фиксировались.

Ситуация развивается в одном из наиболее сейсмоактивных районов мира, где подобные явления происходят регулярно. Однако текущий эпизод, по оценке экспертов, не представляет опасности для населения и не требует дополнительных ограничительных мер.