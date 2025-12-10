Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Глинистый текстурированный материал
Глинистый текстурированный материал
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Происшествия
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:11

Земля дрогнула у Тонга: новый подземный разлом намекает, что спокойствие здесь лишь иллюзия

Толчок у Тонгатапу произошёл на глубине 10 км — австралийское геобюро

Колебания земной коры вновь были зафиксированы в южной части Тихого океана. Очередное землетрясение произошло у побережья Королевства Тонга, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на данные специалистов.

Параметры подземного толчка

По информации австралийского государственного геологического бюро, землетрясение имело магнитуду 5,4. Оно произошло у южной части главного острова Тонгатапу, на котором расположена столица государства. Эксперты уточняют, что эпицентр находился примерно в 420 километрах от Нукуалофы — города, где проживает более 24 тысяч человек.

Очаг подземного толчка залегал на глубине около 10 километров. Такие параметры характерны для вертикальных разломов в зоне активной геологической деятельности, что делает регион чувствительным к подобным явлениям.

"Эпицентр находился на расстоянии 420 км к югу от столицы государства, города Нукуалофа", — отмечается в сообщении геологического бюро.

Оценка последствий и влияние на население

Несмотря на ощутимую силу толчка, данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Местные службы наблюдения продолжают мониторинг, однако предварительная оценка показывает, что инфраструктура не получила значимых повреждений. Географическая удалённость эпицентра от крупных населённых пунктов снизила возможные риски.

Отдельное внимание уделяется угрозе возникновения цунами, которая часто сопровождает сильные землетрясения в этом регионе. В данном случае специалисты сообщают, что оснований для объявления предупреждения не было. Акватория вокруг Тонги остаётся спокойной, а колебания уровня моря не фиксировались.

Ситуация развивается в одном из наиболее сейсмоактивных районов мира, где подобные явления происходят регулярно. Однако текущий эпизод, по оценке экспертов, не представляет опасности для населения и не требует дополнительных ограничительных мер.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Кызыле собака нанесла тяжёлые травмы семилетнему мальчику, возбуждено уголовное дело 04.12.2025 в 15:55
Когда соседская собака превращается в угрозу: нападение на ребёнка в Кызыле вскрыло серьёзные проблемы

В Туве возбуждено уголовное дело после нападения собаки на семилетнего мальчика. Мальчик госпитализирован с тяжелыми травмами.

Читать полностью » 74 дома и пять соцобъектов в Кингисеппе остались без водоснабжения из-за аварии — ТАСС 03.12.2025 в 15:36
Когда город остаётся без капли: авария в Кингисеппе обнажила слабые места водной системы

Аварийное отключение электроэнергии в Кингисеппе остановило насосы и оставило без воды десятки домов и социальные учреждения, в городе организован подвоз воды.

Читать полностью » Суд в Омске назначил девять лет колонии мужчине за подрывы банкоматов — Татьяна Булихова 03.12.2025 в 15:36
Охота за 12 миллионами, которая провалилась: омский подрывник услышал приговор

Омский суд вынес приговор по делу злоумышленника, который неоднократно пытался взорвать банкоматы самодельными устройствами, рассчитывая похитить миллионы.

Читать полностью » Аэропорт Ярославля ограничил приём и выпуск воздушных судов из-за безопасности 03.12.2025 в 3:25
Под угрозой полёты: что скрывает решение Ярославля ограничить воздушный трафик

В ярославском аэропорту введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов — меры связаны с обеспечением безопасности и повлияют на работу авиарейсов ближайшее время.

Читать полностью » В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на полеты – Росавиация 02.12.2025 в 5:58
Краснодар под контролем: введение временных ограничений на аэропорт — что это значит для пассажиров

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

Читать полностью » В Сибири могут образоваться моногенные вулканы после Кропоткина – Иван Кулаков 02.12.2025 в 5:40
Сибирь снова в центре вулканической активности: новые вулканы могут вырасти рядом с потухшим Кропоткина

В Сибири могут появиться новые вулканы в районе Кропоткина, сообщает профессор Иван Кулаков. Это событие окажет минимальное влияние на климат.

Читать полностью » Автобус с детской футбольной командой перевернулся на трассе Южноуральск-Магнитогорск — ТАСС 29.11.2025 в 10:42
Детская команда на пути к победе едва не потеряла шанс: что привело к аварии в Челябинской области

В Челябинской области перевернулся автобус с детской футбольной командой. В результате аварии шесть детей пострадали, но погибших нет.

Читать полностью » Суд признал четверых виновными по делу Долиной 28.11.2025 в 13:22
Колония, штрафы и сохранённые аресты: чем завершился процесс по хищению средств у Долиной

Крупнейшее дело года: суд вынес приговор участникам мошеннической схемы с квартирой Ларисы Долиной, ущерб превысил 317 млн рублей. Подробнее о санкциях и имущественных претензиях.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Расход топлива можно снизить подобрав оптимальную скорость — автоэксперт
Еда
Гороховый суп на бульоне из свиных языков получается более густым и насыщенным — повара
Общество
Предпринимателя осудили за мошенничество при строительстве домов — прокуратура
Экономика
Спрос на специалистов по робототехнике стремительно растёт — Мария Игнатова
Мир
Хоккайдо расширяет инфраструктуру безопасности для реактора — ТАСС
ДФО
В едином режиме ДФО и Арктики появится порог рентабельности — Трутнев
Наука
Исследователи подтвердили ритуальное назначение древней лодки — National Geographic España
Спорт и фитнес
Физическая активность помогает сохранять подвижность в пожилом возрасте – Том Харрисон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet