
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:13

Земля бьётся как сердце: пульсирующая мантия под Африкой готовит рождение нового океана

Саутгемптонский университет: мантия под Восточной Африкой пульсирует и формирует новый океан

Земля — живое и динамичное тело. Она не застывшая планета, а постоянно меняющаяся система. Одно из последних открытий показало, что глубоко под Африкой происходит процесс, напоминающий сердцебиение. Учёные выяснили: мантия под Восточной Африкой не движется равномерно, а пульсирует, поднимаясь к поверхности ритмичными "ударами". Эти пульсации постепенно меняют карту мира: Африканский Рог медленно отделяется от материка, а на месте Афарской котловины зарождается новый океан.

Пульсирующая мантия

Мантия — это слой, находящийся между земным ядром и корой. Под воздействием тепла её горные породы становятся пластичными и могут перемещаться вверх. Такой подъём называют апвеллингом. Обычно он приводит к землетрясениям, извержениям вулканов и формированию океанических бассейнов.

Команда из Саутгемптонского университета и их коллег проанализировала более 130 образцов лавы и обнаружила: под Афарской котловиной нет единого устойчивого потока мантии. Вместо этого действует сложная система "перьев" и зон активности, которые то усиливаются, то ослабевают.

"Мы обнаружили, что мантия под Афаром неоднородна и не статична — она пульсирует, и эти пульсации имеют чёткие химические признаки", — сказала Эмма Уоттс.

Эти пульсации напрямую связаны с движением тектонических плит. Там, где земная кора тоньше, мантия легче прорывается наружу, создавая новые зоны вулканизма и тонкие участки литосферы.

Сравнение процессов в регионах Восточной Африки

Регион Скорость движения плит Характер апвеллинга Геологические последствия
Рифт Красного моря Высокая Узкий направленный поток Быстрое образование новой коры
Главный Эфиопский рифт Средняя Неравномерное распределение Регулярные извержения вулканов
Аденский залив Умеренная Лоскутная структура Постепенное истончение литосферы

Советы шаг за шагом: как учёные изучают глубины

  1. Сбор образцов лавы из активных и древних вулканов.
  2. Проведение химического анализа для выявления признаков апвеллинга.
  3. Сопоставление данных с тектоническими картами региона.
  4. Создание трёхмерных моделей движения мантии.
  5. Прогнозирование будущих разломов и океанических бассейнов.

Этот комплексный подход позволяет не только реконструировать прошлые процессы, но и делать прогнозы на будущее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценка роли химического анализа.
    Последствие: искажённая картина движения мантии.
    Альтернатива: использовать высокоточные изотопные методы.

  • Ошибка: рассматривать тектонические процессы отдельно от мантии.
    Последствие: упрощённые модели.
    Альтернатива: совмещать сейсмологию и геохимию.

  • Ошибка: игнорировать локальные особенности рифтов.
    Последствие: ошибки в прогнозах извержений и землетрясений.
    Альтернатива: составлять региональные карты разломов.

А что если…

Что будет, если процесс ускорится? Тогда Африканский Рог окончательно отделится от материка. На месте Афарской котловины возникнет новый океан, изменится климат, появятся новые берега и маршруты океанических течений. Для экосистем это будет серьёзным испытанием: часть территорий уйдёт под воду, но появятся новые морские биотопы.

Плюсы и минусы нового океана

Плюсы Минусы
Новые морские экосистемы Землетрясения и извержения
Возможность добычи ресурсов Потеря земель и миграция населения
Наблюдение геологии "в реальном времени" Угроза жителям Восточной Африки
Перспективные торговые маршруты Выбросы парниковых газов при вулканизме

FAQ

Как выбрать место для сейсмических исследований?
Ориентироваться на зоны разломов, где кора тоньше и наблюдаются вулканические процессы.

Сколько стоит геохимический анализ лавы?
От нескольких сотен до тысяч долларов за образец в зависимости от сложности.

Что лучше для прогнозов: спутники или образцы пород?
Идеально использовать комбинацию — спутники фиксируют изменения поверхности, а геохимия раскрывает процессы в глубине.

Мифы и правда

  • Миф: Африка расколется в ближайшие десятилетия.
    Правда: процесс займёт миллионы лет, хотя его признаки уже заметны.

  • Миф: новый океан будет идентичен Атлантике.
    Правда: механизм похож, но процесс будет уникальным по условиям.

  • Миф: вулканы Эфиопии угрожают всему континенту.
    Правда: их влияние локализовано, но экология региона страдает.

Исторический контекст

  • 200 млн лет назад — раскол Пангея и формирование Атлантики.
  • 60 млн лет назад — Североатлантическая магматическая провинция вызвала климатические изменения.
  • Сегодня — начало разделения Африки и формирование новой океанической впадины.

Три интересных факта

  1. Вулкан Эрта Але в Эфиопии — один из немногих на Земле с постоянным лавовым озером.
  2. Под Афарской котловиной кора местами всего 15 км — одна из самых тонких в мире.
  3. Подобные процессы в прошлом меняли климат всей планеты.

