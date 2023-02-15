Магнитуда нового толчка, который произошел в провинции Кахраманмараш - эпицентре природного катаклизма - , составила 4,6, сообщает телеканал TRT Haber.
Напомним, что 6 февраля с интервалом в девять часов прошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6, в результате котрого погибло более 35 тысяч человек.
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