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  • Опубликована сегодня в 10:13

Зафиксировали новый афтершок в эпицентре землетрясений Турции

Магнитуда нового толчка, который произошел в провинции Кахраманмараш - эпицентре природного катаклизма - , составила 4,6, сообщает телеканал TRT Haber.

Напомним, что 6 февраля с интервалом в девять часов прошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6, в результате котрого погибло более 35 тысяч человек.

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