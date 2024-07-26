Сейсмологи зафиксировали землетрясение с магнитудой 3,9 рядом с восточным берегом Камчатки, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 81 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, а его очаг располагался на глубине 22 км под морским дном.
В МЧС подчеркнули, что, согласно инструментальным данным, в некоторых районах краевого центра сила подземных толчков могла достигать трех баллов.
Ведомство также сообщило, что жертв и разрушений нет, и угрозу цунами не объявляли.
Фото: From Wikimedia Commons/ Matt Howard (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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