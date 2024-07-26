Сейсмологи зафиксировали землетрясение с магнитудой 3,9 рядом с восточным берегом Камчатки, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 81 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, а его очаг располагался на глубине 22 км под морским дном.

В МЧС подчеркнули, что, согласно инструментальным данным, в некоторых районах краевого центра сила подземных толчков могла достигать трех баллов.

Ведомство также сообщило, что жертв и разрушений нет, и угрозу цунами не объявляли.

Фото: From Wikimedia Commons/ Matt Howard (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)